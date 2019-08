Netflix rinnova Big Mouth per altre tre stagioni

Già rinnovata gli scorsi mesi per una terza stagione, Big Mouth ottiene da Netflix l'estensione per altre tre ed arriva a quota sei!

È stato un momento duro per l’animazione per adulti su Netflix, dopo la cancellazione di Tuca & Bertie, serie prodotta dal Tornante Studios di BoJack Horseman, i fan stavano iniziando a temere che l’intrattenimento rivolto ai più grandicelli sarebbe andato man mano a sparire sulla piattaforma streaming, ma a sovvertire le sorti del genere, ci ha fortunatamente pensato Big Mouth.

Big Mouth

L’acclamata e discutissima serie animata Netflix racconta della quotidianità degi migliori amici Andrew e Nick, che vedono le loro amicizie ed il legame che li unisce messi a dura prova dal terribile arrivo della… pubertà! Se Andrew è ossessionato dalle ragazze e dalle prime turbe sessuali finendo sotto l’incantesimo del Mostro degli Ormoni Maurice, Nick è invece ossessionato dal fatto che il suo sviluppo se la stia prendendo fin troppo comoda. Parallelamente a loro due scopriamo che a Jessi si presentano le prime mestruazioni grazie a Connie, il suo Mostro degli Ormoni, e che Jay che invece non ha perso tempo, ed ha già rapporti sessuali con… il suo cuscino.

Inventata nel 2017 da Nick Roll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett e Mark Levin, nel cast Nick Roll e John Mulaney figura tra i doppiatori. la serie prootta da Danger Goldberg Productions, Good at Bizness, Fathouse Industries e Titmouse, ha all’attivo due stagioni ed uno speciale di San Valentino, negli scorsi mesi era già stata rinnovata per una terza stagione, per questo stupisce che come quanto comunicato su Twitter con un videdo dedicato dallo stesso Nick Roll oltre ai nuovi episodi già in cantiere, Netflix abbia ordinato addirittura altre tre stagioni, rendendo lo show sicuro almeno fino alla sesta, attestato di grande stima in un’epoca dove invece il colosso streaming californiano è solito staccare la spina con facilità a molti delle sue produzioni originali. Queste le parole di Mike Moon, Responsabile Netflix dell’Animazione per Adulti, che in un comunicato a TVLine dichiara: “Big Mouth è riuscita a raccontare con maestria la fase più imbarazzante della vita di un individuo, la pubertà, in una maniera tanto esilarante quanto commovente. Non Potremmo essere più emozionati di continuare a collaborare con Brutus Pink portando agli spettatori di tutto il mondo più storie, più humor ed ovviamente più… ormoni!”

oh my godddddd. three more seasons??!! pic.twitter.com/GrPQiR4ScI — Big Mouth (@bigmouth) July 26, 2019

Le prime due stagioni di Big Mouth sono disponibili su Netflix.