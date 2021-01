No Paint No Play: Kyrssa delle Lame di Morgwaeth

Nel mondo della pittura di miniature ci sono decine di sfumature (rima e battuta intese) che differenziano i pittori fra di loro. Alcuni dipingono per avere modelli per essere giocati, mentre altri lo fanno per il piacere di dipingere. Vincenzo lo fa per lavoro. Unitevi a Miniature’s Den mentre dipinge miniature da gioco o per il GDR a un livello da esposizione. Non lasciatevi intimidire dagli occhialoni, però, è sempre ben disposto a rispondere a domande ed aiutare nel chiarire dubbi.

No Paint No Play – 28/01/2021: Pittura di Kyrssa

Nella puntata di giovedì 28, proseguiremo il lavoro sulla Congrega della Lama di Morgwaeth. In questo episodio inizieremo a dipingere il quarto modello della banda, Kyrssa. Siamo ormai vicini al completamento di questi modelli, infatti mancano solo Kyrssa e Morgwaeth all’appello. Dopo aver individuato i colori da utilizzare e il generale aspetto per questa banda, completare i modelli rapidamente non è più un problema. Spesso uno dei problemi più grandi nella pittura di miniature è individuare il “mood” del modello, ossia il generale approccio cromatico alla pittura. Nel caso delle nostre elfe, il mood individuato è quello freddo e un po’ pauroso per dare l’idea di cosa siano capaci sul campo di battaglia.

Dove vedere No Paint No Play

Per seguire in diretta la puntata di No Paint No Play, unisciti a noi ogni giovedì sul canale Twitch di Cultura POP a partire dalle 18:00. Consigli, richieste, tecniche ed ogni tipologia di domanda legata la mondo della pittura di miniature è ovviamente la benvenuta! Anche le proposte per la realizzazione di colorazioni speciali o pezzi particolari sono attese in modo da crescere con voi e presentarvi quello che più vi attira ed appassiona!