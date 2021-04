Non sai cosa guardare? Ci pensa Netflix

Dopo un paio di mesi di test, la funzione “Riproduci qualcosa” di Netflix è stata ufficialmente resa disponibile per tutte le versioni dell’app di streaming presenti sulle TV e presto verrà testata anche sui dispositivi Android.

Il servizio sarà visibile in diverse parti dell’app stessa, a cominciare dalla schermata iniziale dove si possono selezionare i profili: basterà cliccarvi sopra e sarà Netflix a scegliere per voi cosa guardare, come se steste facendo zapping sui normali canali televisivi.

La società vuole sottolineare che “Riproduci qualcosa” non è solo un pulsante che propone contenuti casuali, ma analizza i gusti degli utenti e ciò che hanno già guardato per dare loro qualcosa da guardare che possa essere di loro gradimento: l’algoritmo, infatti, tenderà a mostrare sia serie o film completamente nuovi, sia contenuti che sono stati iniziati o messi nella propria lista personale.

Netflix non è nuova all’implementazione di nuove funzionalità dopo un periodo di test: ricordiamo, ad esempio, l’iniziativa che proponeva (e, in realtà, è ancora attiva) la visione di alcuni contenuti anche per i non iscritti in maniera completamente gratuita, dapprima testata solo in alcuni paesi e poi estesa a tutti; o ancora la recente e tanto discussa rimozione della condivisione degli account, che sembra diventerà presto realtà.

C’è da dire, però, che Netflix stia comunque investendo molto denaro nella produzione di contenuti completamente originali per la piattaforma: basti pensare che alcuni di questi, come ad esempio Ma Rainey’s Black Bottom o ancora Mank, siano pellicole di altissima qualità, tanto da vincere dei premi Oscar; o anche il successo riscontrato da alcune serie TV nel corso degli ultimi anni, come ad esempio Cobra Kai, che narra gli eventi postumi dei film di Karate Kid, oltre alle produzioni originali nostrane come Zero, dove un ragazzo scopre di poter diventare invisibile.

Una delle serie originali Netflix che ha riscosso più successo negli ultimi anni è sicuramente Stranger Things della quale è stata creata un’edizione speciale del celebre gioco di ruolo Dungeons & Dragons, che potete acquistare semplicemente cliccando su questo link.