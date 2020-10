Nonostante fosse stata trasmessa già su Youtube Red, solo con l’arrivo su Netflix (in Italia è stata anche doppiata completamente) la serie televisiva Cobra Kai, seguito ufficiale di Karate Kid, è esplosa in popolarità balzando in cima alle classifiche delle serie più viste. Crescendo di giorno in giorno in successo e visualizzazioni la serie va a pescare nel cuore di tanti appassionati ricordi sepolti da oltre trent’anni. La storia riprende personaggi storici raccontando nuove vicende, ambientate ai giorni nostri, dal punto di vista di Johnny Lawrence, l’ex pupillo del Cobra Kai che vedremo impegnato nel tentativo di rifondare lo storico Dojo di cui ora è il Sensei. Se siete in “scimmia” per questa nuova serie abbiamo raccolto per voi alcuni dei gadget a tema più interessanti disponibili in rete.

Cobra Kai, i migliori gadget dal seguito di Karate Kid

Prodotti Selezionati:

Felpa – NUOVO –

Ragazzi, si avvicina l’inverno, se invece di tirare fuori la solita e vecchia felpa usurata vi procuraste questa qui sopra? Stampa sulla parte frontale e sulle braccia, adatta sia per starsene comodamente in casa o per una corsetta al parco. Disponibile in varie colorazioni e taglie.

Action Figure (Neca) – NUOVO –

Due action figure strepitose proposte dall’azienda Neca, un must per i collezionisti e appassionati. Le due figure da 18 cm sono dotate di snodi e abiti in stoffa con i quali potrete ricreare la mitica scena della finale del torneo di arti marziali (o cambiarne l’esito). Il tutto è corredato di una pedana a forma di tatami, il poster del torneo ed infine il trofeo.

Funko POP Johnny Lawrence

La figure da collezione ritrae il personaggio di Johnny Lawrence, nuovo Sensei del Dojo Cobra Kai. Il prodotto è alto circa 10 cm ed è contenuto in una scatoletta di cartoncino con la parte frontale trasparente. E’ disponibile anche il personaggio di Daniel Larusso, sempre della stessa serie.

Portachiavi

Si tratta di un portachiavi in metallo pressofuso con il logo del pugno e la scritta Cobra Kai. Questo pugno rappresenta il secondo logo che rappresenta il Dojo dopo il Cobra e lo troviamo spesso presente sul Gi nero da competizione del team.

Tazza

Una semplice tazza bianca con il logo ufficiale del Dojo Cobra Kai. Potrete usarla per farci colazione, sorseggiando una bevanda calda davanti all’ennesima visione del film o durante il bingewatching della serie oppure utilizzarlo come portapenne.

Telo mare

L’estate sta finendo, ma le spiagge della California sono sempre pronte ad accogliervi, questo telo mare di colore nero riporta il logo del Cobra Kai in formato veramente esagerato. Autentico Must Have!

Targa

Probabilmente non avete la stessa auto di Johnny Lawrence, tutta nera e griffata Cobra Kai, ma potrete avere a prezzo molto basso la replica della targa di quella auto. Intanto prendetevi la targa, poi con il tempo (e tanti risparmi) vi fate pure la macchina.