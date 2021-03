Netflix pensa alla rimozione della condivisione account?

Alcuni utenti di Netflix, anche in Italia, hanno segnalato la comparsa a schermo un messaggio che invitava a verificare l’effettiva convivenza di tutti i profili presenti sull’account. Che sia, forse, un test di Netflix per rimuovere la condivisione degli account stessi?

“Se non vivi con il proprietario di questo account, hai bisogno del tuo account personale per continuare a usufruire del servizio”. Questo è il messaggio che alcuni utenti hanno visto comparire sui loro account. Sembra, però, che sia una sorta di test della compagnia e che, al momento, basti cliccare su “Verifica in seguito” per fare si che non appaia più.

Inoltre, sembra che al momento il messaggio compaia solo sui dispositivi TV e non sui cellulari, ad esempio. A detta di Netflix, questi test non mirano alla rimozione della condivisione degli account, ma a verificare che questi non vengano utilizzati senza autorizzazione, proprio come dichiarato da un portavoce della compagnia parlando con The Streamable.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy — chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021

Al momento, non si hanno notizie certe sull’implementazione di questa “pratica” da parte di Netflix, ma, come abbiamo detto, è in fase di test e vi terremo aggiornati se dovessimo sapere qualcosa di più.

Netflix sta apportando diversi cambiamenti alla piattaforma, soprattutto dopo l’arrivo di diversi concorrenti, come Disney+, Prime Video o Apple TV, che stanno guadagnando sempre più terreno in un mercato in cui, inizialmente, non vi era concorrenza. Inoltre, sono numerosi anche gli investimenti per quanto riguarda le produzioni originali sia per quanto riguarda i prodotti seriali, sia per quanto riguarda i lungometraggi.

Se non avete mai sottoscritto un abbonamento a Netflix, la compagnia mette a disposizione alcuni suoi contenuti originali in maniera completamente gratuita e senza alcun tipo di registrazione: l primo episodio di Stranger Things, Bird Box, I Due Papi e diverse altre produzioni possono essere visibili semplicemente da questo link.