NOS4A2: la serie horror di AMC Studios arriverà il 7 giugno su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha annunciato la prima stagione di NOS4A2 (se leggete i due numeri in inglese diventerà NOSfourAtwo, che si legge Nosferatu), serie horror prodotta da AMC Studios in arrivo sul servizio di streaming dal 7 giugno. NOS4A2 inoltre sarà presentata a Canneseries nell’Auditorium Louis Lumière nel Palais des Festivals (Cannes).

La serie tv è ispirata al romanzo del 2013 di Joe Hill e segue le vicende di Vic McQueen (Ashleigh Cummings), giovane donna che possiede il dono soprannaturale di poter trovare le cose andate perse. Questo suo talento la porterà a scontrarsi con Charlie Manx (Zachary Quinto), criminale immortale dotato di poteri soprannaturali che si nutre delle anime dei bambini.

Ciò che resta delle vittime di cui si ciba viene trascinato a Christmasland, un luogo sinistro creato dall’immaginazione di Manx, dove ogni giorno è Natale ed essere tristi è fuorilegge. La sfida per Vic non sarà solo quella di sconfiggere il diabolico Manx, ma anche di non impazzire dentro quel mondo contorto.

NOS4A2 è prodotta da AMC Studios insieme a Tornante Television. Il creatore dello show Jami O’Brien (visto in Fear The Walking Dead e Hell on Wheels), sarà anche showrunner e produttore esecutivo. Insieme a lui, lavoreranno sulla serie anche Hill e Lauren Corrao, co-presidente di Tornante Television. Insieme a Ashleigh Cummings e Zachary Quinto, nel cast ci saranno anche Olafur Darri Olafsson (nei panni di Bing Partridge), Virginia Kull (che sarà Linda McQueen), Ebon Moss-Bachrach (Chris McQueen) e infine Jahkara Smith nei panni di Maggie Leigh.

Per chi non conoscesse Joe Hill, parliamo del secondo di tre figli di Stephen King e Tabitha Jane Spruce. Scrittore di libri (ha scelto di cambiare nome per non vivere all’ombra del padre), ha raggiunto la fama soprattutto grazie alla serie a fumetti Locke & Key di cui è scrittore (e che vede ai disegni Gabriel Rodriguez (e che vedrà anch’esso una trasposizione come serie tv).