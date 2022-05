Eccovi le migliori novità home video di maggio 2022. Da segnalare The Batman, Il Padrino in versione 4K UHD e Uncharted con Tom Holland.

Le migliori novità home video di maggio 2022

Warner Bros. Home Entertainment

The Batman (19 maggio)

Nelle versioni Blu-Ray e 4K UHD saranno disponibili i seguenti contenuti speciali:

Vengeance In The Making

Vengeance Meets Justice

The Batman: Genesis

Becoming Catwoman

Looking for Vengeance

Anatomy of The Car Chase

Anatomy of The Wingsuit

A Transformation: The Penguin

The Batmobile

Unpacking The Icons

Deleted Scenes with Director’s Commentary

Nella versione Esclusiva Amazon sarà disponibile un terzo disco bonus con all’interno “GOTHAM PLANNING”: Il contenuto racconta come il regista ha creato la città di Gotham partendo dalle sue passioni e utilizzando nuove tecniche di produzione e art-direction.

Elvis 5 Film Collection (19 maggio)

IN OCCASIONE DELL’USCITA AL CINEMA DI ELVIS RISCOPRI I FILM DEL LEGGENDARIO RE DEL ROCK IN UNO SPECIALE COFANETTO 5 FILM IN DVD: Voglio Sposarle Tutte, Viva Las Vegas, Il Delinquente del Rock And Roll, Elvis Presley Show, Elvis On Tour.

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA ULTIMATE COLLECTOR’S EDITION STEELBOOK 4K UHD+ BLU-RAY: 2 DISCHI (19 maggio)

EDIZIONE DA COLLEZIONE 4K ULTRA HD Include:

• Steelbook del film in 4K e Blu-ray™ • Libretto di 48 Pagine • Poster Fronte/Retro

• Riproduzione di 5 Locandine da Collezione e 3 Manifesti Cinematografici verticali originali

• Sticker dell’Iconica Silhouette di Gene Kelly

ESCLUSIVI CONTENUTI SPECIALI:

Commento di Debbie Reynolds, Donald O’Connor, Cyd Charisse, Kathleen Freeman, Stanley Donen, Betty Comden, Adolph Green, Baz Luhrmann e Rudy Behlmer.

SU BLU-RAY: FEATURETTE:

• Singin’ in the Rain: Raining on a New Generation Funzione “Jump-to-Song”

• Trailer Cinematografico

Koch Media

Senza Rimorso (19 maggio)

Michael B. Jordan è il protagonista dell’esplosiva storia che ripercorre la genesi dell’action hero John Clark, nato dalla penna di Tom Clancy. Dopo aver scoperto una cospirazione internazionale, un Navy Seal si troverà diviso tra onore personale e lealtà al suo paese mentre dovrà combattere i suoi nemici e portare a termine la sua missione. Diretto da Stefano Sollima (Soldado) e adattato da Taylor Sheridan (Yellowstone) e Will Staples (Shooter) dal romanzo bestseller, SENZA RIMORSO è un thriller da non perdere.

Top Gun 4K UHD + Blu-ray (19 maggio)

Uno dei più grandi successi del cinema d’azione di tutti i tempi è pronto ancora una volta a sorprendervi e regalarvi forti emozioni e fiumi di adrenalina! Con un cast fenomenale tra cui Val Kilmer, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Meg Ryan e Tim Robbins, Tom Cruise interpreta Maverick, il giovane, spericolato pilota della Marina degli Stati Uniti con una sfrenata passione per la velocità, ma che ha ancora molto da dimostrare e ancor più da imparare. Contiene un mini poster e uno sticker da collezione!

Venerdì 13 – Parte III Steelbook 40° Anniversario DVD + Blu-ray (19 maggio)

Il terzo capitolo di uno dei franchise horror più popolari di tutti i tempi in cui appare per la prima volta la famosa maschera da hockey del protagonista. Un gruppo di giovani va a trascorrere il week-end in una isolata baita di campagna, dove due anni prima una ragazza del gruppo e proprietaria della baita aveva subito una terribile esperienza. Jason, il maniaco che lei credeva di aver ucciso per legittima difesa, è tuttora vivo e vaga nelle vicinanze con l’unico scopo di uccidere chiunque incontri sul suo cammino. E il massacro si compie! Il mostro si imbatte nei membri della comitiva e uno alla volta, li uccide con i mezzi più vari, feroci ed impensabili. Ma non si ferma a questo: il maniaco sfoga la sua follia anche su tre malcapitati teppisti, che si avvicinano alla baia per vendicarsi di uno sgarbo usato loro da un membro della comitiva all’uscita da un drugstore. Unica a salvarsi da tanto scempio è la padrona della baita, vittima per due volte delle atrocità di Jason… la sua mente sarà sconvolta per sempre.

L’uomo che uccise Liberty Valance 4K UHD + 2 Blu-ray (19 maggio)

Considerato uno dei migliori del suo genere, L’uomo che uccise Liberty Valance è un classico che vede protagonisti James Stewart e John Wayne. Un giovane avvocato diventa senatore degli Stati Uniti. Intervistato da un giornalista, rivela la realtà sul leggendario scontro con il temuto fuorilegge Liberty Valance. Ma il vero protagonista della vicenda è un valoroso pioniere del luogo, legato allo stile di vita del vecchio West: ottenere giustizia non con le leggi scritte, ma con il semplice ed efficace potere di una pistola. Sarà lui a cercare di far sopravvivere il fragile avvocato di città, salvandogli più volte la vita, insegnandogli a sparare, e consegnandogli le chiavi di un mondo destinato a cambiare.

Il Padrino 4K UHD + Blu-ray (19 maggio)

In occasione del 50° anniversario, il capolavoro di Francis Ford Coppola nominato a dieci Premi Oscar e vincitore di tre, ritorna in un’edizione completamente restaurata in alta definizione e Ultra HD. Considerato uno dei migliori film Americani di sempre dall’American Film Institute, Il Padrino è un ritratto violento e agghiacciante della lotta della famiglia siciliana per rimanere al potere nell’America post-bellica della corruzione, dell’inganno e del tradimento. Coppola comincia la sua leggendaria trilogia bilanciando con maestria la storia della famiglia Corleone e gli orrendi affari criminali in cui sono coinvolti. Basato sul romanzo best-seller di Mario Puzo e con la partecipazione di attori in ascesa nella loro carriera come Al Pacino, James Caan e Robert Duvall.

Il Padrino Trilogia Blu-Ray (19 maggio)

In occasione del 50° anniversario, arriva per la prima volta in un’unica collezione in Blu-ray la saga completa della famiglia Corleone, supervisionata dal regista Francis Ford Coppola e basata sul bestseller di Mario Puzo. Considerata una pietra miliare della cultura globale che continua ad affascinare i fan di tutte le generazioni, Il Padrino ha influenzato la cultura popolare e ha guadagnato la fama di uno dei più grandi film della storia del cinema. Rimasterizzata e restaurata, la collezione include i film vincitori del premio Oscar Il Padrino e Il Padrino – Parte II, e la versione recentemente rimontata del film finale, Il Padrino Coda: La Morte di Michael Corleone di Mario Puzo.

EXTRA E BONUS FEATURES: Introduzione di Francis Ford Coppola; Il cerchio si chiude: Preservare Il Padrino; Immortalare i Corleone: Attraverso le lenti del fotografo Steve Schapiro; Il Padrino: video amatoriali; La versione restaurata; Il Capolavoro che quasi non c’era; Il mondo de Il Padrino; Emulsional Rescue—La scoperta de Il Padrino; Alla fine delle riprese; Il Padrino sul tappeto rosso; Quattro brevi film su Il Padrino: Albero genealogico dei Corleone; Carta dell’organizzazione criminale E molto altro!

Anime Factory

Tu sei al di là – Over the sky (19 maggio)

Il debutto alla regia cinematografica dell’eclettico artista Yoshinobu Sena. Il film è stato presentato con successo allo Sheffield Loves Anime Festival durante l’evento Scotland Loves Animation. Mio è una ragazza incapace di sforzarsi seriamente nello studio. Vive con una certa allegria, spassandosela con l’amico d’infanzia Arata e la sua amica Madoka. Uno di quei giorni Mio, a cui Madoka aveva annunciato che le piace Arata, si accorge che Arata piace anche a lei. Però, avendo paura che il rapporto fra i tre si sgretoli, le comunica che farà il tifo per lei. Mio, non sapendo più cosa deve fare, assume di proposito un atteggiamento distaccato verso Arata e i due litigano. Accortasi che nell’incomprensione stava semplicemente fuggendo da ciò che prova decide di affrontare Arata, e mentre si dirige da lui sotto la pioggia per fare pace ha un incidente stradale…

Techno Ninja Gatchaman (19 maggio)

In occasione del 60° anniversario di Tatsunoko Production. Remake della classica serie televisiva degli anni ‘70, con animazioni di grande qualità e atmosfere suggestive, proposto in una nuova edizione con master HD, sottotitoli italiani fedeli all’originale e booklet. Anno 2066. Beoluke, dittatore dello stato di Hontworl, annuncia l’uscita del suo Paese dalle Nazioni Unite e la costituzione di un nuovo blocco politico-militare. Pochi giorni dopo, la capitale della repubblica di Trad viene rasa al suolo in una sola notte da una forza misteriosa. Nel mentre si iniziano a registrare violenti fenomeni atmosferici e geologici. Un misterioso oggetto volante lungo 400 metri viene intravisto in un ammasso di nubi. Cosa può legare questi avvenimenti? Davanti a un esterrefatto consiglio di scienziati provenienti da tutto il mondo, il dottor Nanbu annuncia che tutto è ormai incominciato e che l’unica arma rimasta all’umanità si chiama Gatchaman.

Time Bokan – Le macchine del tempo (19 maggio)

In occasione del 60° anniversario di Tatsunoko Production. Remake delle classiche serie delle Time Bokan, con animazioni di grande qualità e omaggi agli immortali personaggi Tatsunoko, proposto in una nuova edizione con master HD, sottotitoli italiani fedeli all’originale e booklet. I buoni vincono sempre, ma i cattivi sono più simpatici. E i cattivi più simpatici tra tutti sono gli sfortunatissimi terzetti delle TIME BOKAN. In questo OAV sono presenti tutti i gruppi di cattivi delle serie impegnati in una rocambolesca gara a bordo dei veicoli più improbabili e costellata dai colpi più biechi e meschini. Ma il tutto è solo una scusa per rivedere insieme, per la prima e unica volta, tutti gli eroi Tatsunoko: Gatchaman, Polymar, Yattaman, Tekkaman, Kyashan… e molti, moltissimi altri, in una valanga di citazioni in grado di mettere alla prova la preparazione di ogni anime fan!

Midnight Factory

Titane (19 maggio)

Un film unico, provocatorio, innovativo, che attraversa l’immaginario techno-rock-pop new pangender. Alexia adora le automobili, sin da quando, bambina, un incidente le ha donato una placca di titanio nella testa facendola rinascere, gonfia di rabbia e amore represso, in un essere ibrido e totalmente nuovo. Perché la metamorfosi si completi, dovrà scoprire la forza potente che muove le cose del mondo: l’essere umani. Titane è un vero manifesto della nostra contemporaneità fluida e del cinema del futuro, materia pulsante densa di risonanze.

Eagle Pictures

COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD 2 – LA MOGLIE DEL SICARIO (5 maggio)

Protagoniste le star Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e l’iconica Salma Hayek in un nuovo ed esilarante capitolo sempre più ricco di azione. La guardia del corpo Michael Bryce (Ryan Reynolds) si era ripromesso di non far più ricorso alla violenza, ma i suoi buoni propositi vanno letteralmente a rotoli quando l’ex killer Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) e la sua bella moglie Sonia (Salma Hayek) lo coinvolgono in una missione di supporto ad un agente dell’FBI (Frank Grillo) intento a prevenire un cyber attacco organizzato da un vendicativo e potente criminale (Antonio Banderas).

UNCHARTED (13 maggio)

Nelle edizioni Blu-ray e 4k sono inclusi tantissimi contenuti extra, per un totale di 45 minuti, con featurette dedicate al cast e al backstage, oltre a scene eliminate ed estese, mentre tutte le edizioni conterranno imperdibili gadget da collezionare ispirati al film: nel formato DVD e Blu-ray è presente un bloc-notes, nell’edizione Combo sono inclusi un portadocumenti e un segnalibro, e sia l’edizione 4K che 4K Steelbook conterranno un block notes e un segnalibro. Dopo il grande successo di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland sveste i panni dell’uomo ragno per una nuova avventura in puro stile Indiana Jones, insieme a Mark Wahlberg, Sophia Ali e Antonio Banderas. Una origin story metà tra avventura, videogame e coming-of-age, diretta dal regista di Zombieland e Venom. Il ladro di strada Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quella che inizia come una rapina per il duo diventa una corsa all’impazzata per raggiungere la meta prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), che crede che lui e la sua famiglia ne siano gli eredi legittimi. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e a risolvere uno dei misteri più antichi del mondo, potranno trovare un tesoro da 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello di Nate, scomparso da tempo, ma solo se impareranno a lavorare insieme.

CODA – I SEGNI DEL CUORE (25 maggio)

Una nuovissima riedizione nei formati DVD, Blu-ray e 4K (con doppio disco 4K + Blu-ray), tutti contendenti 30 minuti di contenuti extra, tra cui interviste al cast e alla regista. All’interno dei prodotti anche un esclusivo booklet da 36 pagine: il manuale della lingua dei segni. Commovente e pluripremiata storia di formazione liberamente ispirata al successo francese “La famiglia Bélier”, il film è stato insignito quest’anno di tre Oscar per Miglior Film, Miglior Attore non protagonista e Miglior sceneggiatura non originale, ottenendo anche due nomination ai Golden Globes, quattro riconoscimenti al Sundance Film Festival 2021 e aggiudicandosi ben il 96% di recensioni positive della critica su Rotten Tomatoes. Ruby Rossi (interpretata da Emilia Jones, star della serie Netflix “Lock & Key”) non è una liceale qualunque: le sue giornate iniziano alle 3 del mattino, su una barca da pesca, a fianco di suo fratello maggiore Leo (Daniel Durant) che, come papà Frank (Troy Kotsur, che grazie a questo ruolo ha vinto il Premio Oscar 2022 come Miglior Attore non protagonista) e mamma Jackie (Marlee Matlin, Premio Oscar® come miglior attrice protagonista nel film “Figli di un dio minore”), è sordo. Ogni giorno, prima di andare a scuola, Ruby viene sbeffeggiata dalle altre studentesse, ma a lei poco importa. La sua più grande passione è il canto e di talento ne ha da vendere, tanto da prepararsi per l’audizione in una prestigiosa scuola di musica. Presto si troverà di fronte a un’importante scelta: aiutare la sua famiglia oppure inseguire i propri sogni.

CYRANO (25 maggio)

Nei panni del poeta spadaccino reso famoso dal drammaturgo Edmond Rostand l’attore Peter Dinklage, celebre per il ruolo di Tyrion Lannister nella serie “Il trono di spade”, qui protagonista di un musical pieno di romanticismo a metà tra “Shakespeare in Love” e “Moulin Rouge”, candidato al Premio Oscar per i Migliori Costumi. Dietro la macchina da presa il regista di “Orgoglio e pregiudizio”, “Espiazione”, “Anna Karenina” e “L’ora più buia”, che trascina gli spettatori in una sinfonia di emozioni attraverso la musica, il romanticismo e la bellezza, rileggendo in chiave cinematografica la storia senza tempo di uno dei più famosi e travolgenti triangoli amorosi di sempre. Un uomo all’avanguardia rispetto alla sua epoca, Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage), incanta il pubblico sia con brillanti giochi di parole nelle sfide verbali che con la sua abilità con la spada nei duelli. Cyrano non ha avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla splendida Roxanne (Haley Bennett), convinto che il suo aspetto fisico non lo renda degno dell’amore della sua più cara amica. Lei, però, si è innamorata a prima vista di Christian (Kelvin Harrison)…

Universal Pictures

GOMORRA STAGIONE FINALE (19 maggio)

