Ci sono numerosi servizi di streaming per guardare film e serie TV ovunque voi vogliate, ma solo uno permette di vedere in esclusiva anche amati programmi televisivi come MasterChef e campionati sportivi come la Serie A TIM con 3 partite su 10 ogni giornata, tutta la Serie BKT, tutta la Formula 1 e la MotoGP, tornei internazionali di Tennis e NBA, Eurolega e Eurocup. Stiamo parlando di NOW, il servizio di streaming di Sky per tutta la famiglia che, a seconda dell’abbonamento scelto, vi permette di godere di un intrattentimento a 360 gradi . In questo articolo vi spiegheremo in che modo è possibile abbonarsi al servizio avvisandovi che si tratta di un procedimento molto semplice e veloce che richiede solo piccole attenzioni.

NOW: ecco come abbonarsi

I dispositivi supportati e i costi

Innanzitutto è importante ricordare quali sono i dispositivi supportati dall’applicazione così da farvi un’idea se continuare con l’idea di abbonarvi al servizio o meno:

Dispositivi mobili e tablet (tramite app scaricata gratuitamente) Tablet con sistema operativo iOS 13.0 e successivi Tablet con sistema operativo Android 5 e successivi certificati Tablet fire: Fire HD 10 – 11th Gen (2021), Fire HD 8 – 10th Gen (2020), Fire HD 10 – 9th GEn (2019), Fire 7 – 9th Gen (2019), Fire HD 8 – 8th Gen (2018), The Fire HD 10 Plus (2021), Fire HD 8 Plus (2020) Attenzione: al momento non sono supportati i dispositivi Kindle Fire HD ​iPhone con sistema operativo iOS 13.0 e successivi Smartphone con sistema operativo Android 5 e successivi certificati Attenzione: al momento non sono supportati i dispositivi Smartphone Windows

e (tramite app scaricata gratuitamente) Browser web (tramite streaming) Windows: Chrome 75+, Edge, Firefox 68+, Explorer 11 e versioni successive macOS: Safari 11+, Chrome 75+, Firefox 68+ e versioni successive Chrome OS: Chrome OS 79 e versioni successive

(tramite streaming) Console di gioco e TV connesse a device di streaming Fire TV Stick 4K Max (2021), Fire TV Stick 4K – 1a Gen. (2018), Fire TV Stick – 2a & 3a Gen. (2016-2019-2020-2021), Fire TV Stick – Basic Edition (2017), Fire TV Cube-2a Gen (2019), Fire TV Stick Lite – 1a Gen. (2020) Apple TV 4K e Apple TV HD NOW Box Vodafone TV Chromecast e Chromecast Ultra Attenzione: al momento non è supportata la funzionalità nativa di Chromecast su Smart TV e dispositivi con sistema operativo Android TV e AppleTV di 2^ e 3^ generazione Xbox Series X e Series S​ Xbox One e One S PlayStation 5 PlayStation 4 Attenzione: al momento non sono supportati i dispositivi Nintendo Wii

Lettori multimediali

Computer PC con sistema operativo Windows 7, 8.1, 10, 11 Mac con sistema operativo OSX 10.9 e successivi Attenzione: al momento non sono supportati i dispositivi Chromebook

Smart TV (pre-installate o tramite app scaricata gratuitamente) Smart TV Samsung: modelli dal 2015 Smart TV LG: WebOs e successivi Smart TV Sony BRAVIA: modelli con il sistema operativo Android O (Android 8.x), Android P (Android 9.x), Android 10 Attenzione: al momento non sono supportate le Smart TV Panasonic, Toshiba, LG NetCast TVs e Samsung Serif



NOW, quindi, è una piattaforma di streaming a pagamento: per guardare tutti i contenuti disponibili è necessario sottoscrivere un abbonamento. Questi abbonamenti prendono il nome di Pass e possono essere composti come meglio si preferisce. I Pass attualmente disponibili sono:

Pass Sport (5,99 euro per il primo mese e poi 14,99 euro al mese): per guardare tutto lo sport di Sky, tra cui il calcio, la UEFA Champions League 2022-2024, l’Europa Conference League 2022-2024, la Serie BKT 2022-24, i motori, il tennis internazionale, i Gran Premi di Formula 1, tutta la MotoGP (fino alla stagione 2025), l’NBA e molto altro.

Pass Entertainment (3 euro per il primo mese e poi 14,98 euro al mese): serie TV, programmi televisivi, documentari e tanto altro.

(3 euro per il primo mese e poi 14,98 euro al mese): serie TV, programmi televisivi, documentari e tanto altro. Pass Entertainment temporaneo (9,99 euro al mese con un minimo di permanenza di 6 mesi): 6 mesi di Film, Serie TV e Show di Sky al prezzo di 4 mesi.

(9,99 euro al mese con un minimo di permanenza di 6 mesi): 6 mesi di Film, Serie TV e Show di Sky al prezzo di 4 mesi. Pass completo (19,99 euro al mese per i primi 6 mesi e poi 29,97 euro al mese): per avere tutti i contenuti e nuovi film ogni settimana.

Sul sito web ufficiale potreste tuttavia trovare alcune promozioni speciali. Dopo aver acquistato un Pass, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente ogni mese al prezzo di listino, ma potrete annullare in qualsiasi momento la sottoscrizione.

Come si attiva l’abbonamento?

Adesso passiamo alla guida pratica su come abbonarvi a NOW ricordandovi che è possibile farlo solo tramite PC o browser Web, ma non tramite applicazione:

Accedete da web al sito ufficiale Decidete quale offerta attivare tra quelle disponibili Scegliete e-mail e password Inserite i vostri dati personali richiesti e scegliete il metodo di pagamento che preferite tra carta di credito/prepagata o conto Paypal (non sono invece accettate carte di credito virtuali). A questo punto premete su Completa ordine Se avete un codice promozionale potrete inserirlo qui e vi verrà attivato al termine della registrazione.

Dopo aver effettuato la registrazione e l’iscrizione potrete scaricare l’app NOW da Google Play Store o App Store, fare il login con i dati inseriti in fase di registrazione e iniziare a navigare indisturbati nella marea di contenuti a vostra disposizione.

Come arricchire o cambiare il proprio abbonamento?

Infine se doveste essere già clienti NOW potrete ampliare la vostra offerta in modo semplice e immediato:

Entrate nell’area “Arricchisci offerta“ Scegliete l’opzione più adatta a voi Accedete a NOW dal dispositivo che preferite tra TV, PC, Smartphone e Tablet e iniziate subito a guardare i nuovi contenuti.