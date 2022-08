Dopo numerosi tentativi di rilancio, l’ultimo in ordine di tempo quello abortito in epoca Rinascita per mano di Warren Ellis, a novembre partirà negli Stati Uniti una nuova serie dei WildC.A.T.S, la prima dopo circa 12 anni con protagonista il gruppo di eroi creati nel 1992 per la sua Wildstorm da Jim Lee e Brandon Choi.

Nuova serie per i WildC.A.T.S: affronteranno subito la Corte dei Gufi

WildC.A.T.S sarà una nuova serie mensile scritta da Matthew Rosenberg con matite di Stephen Segovia e riprenderà la fila della narrazione così come lasciate in sospeso dallo stesso Rosenberg in Batman: Urban Legends #1-5 in cui avevamo visto Cole Cash aka Grifter lavorare per Lucius Fox incrociando la strada di Batman, della HALO Corporation e di alcuni vecchi compagni.

Nella nuova serie WildC.A.T.S, proprio Grifter è al servizio della HALO Corporation che lo incarica di mettere insieme una squadra di “professionisti” per operazioni ai margini dell’Universo DC. La loro prima missione è soccorrere un gruppo di scienziati ma il loro leader, Void, sembra avere altri piani in mente. Già nel secondo numero però la squadra dovrà fare i conti con una delle organizzazioni più letali dell’Universo DC, la Corte dei Gufi.

Matthew Rosenberg ha commentato:

I WildC.A.T.S. sono sempre stato un po’ la summa di quello che amo nei comics. Dalla primissima pagina c’era questa esplosione di personaggi davvero grandiosi, disegni bellissimi e idee davvero folli. Era una serie che non ha mai avuto paura di andare controcorrente, spingere a fondo sull’acceleratore anche rispetto alle serie sue contemporanee. Ora proveremo ad utilizzare lo stesso approccio nel cuore dell’Universo DC: saremo rispettosi e non “romperemo nulla”… ma potrei avervi detto una bugia.

Grifter e diversi personaggi della fu-Wildstorm sono comparsi più o meno regolarmente nell’Universo DC sin dal rilancio del 2011 che portò alla creazione dei New 52.