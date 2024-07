Pixel 9 Pro: Google ci da 22 buone ragioni per comprarlo

Google si prepara al lancio dei nuovi Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold, previsto per il prossimo mese.

L'azienda ha pubblicato un nuovo video su YouTube dedicato in particolare al modello Pixel 9 Pro, elencando 22 motivi per cui gli utenti dovrebbero scegliere questo smartphone.

La presentazione ufficiale dei nuovi Goggle Pixel è in programma per il 13 agosto 2024.

Il video, intitolato "22 reasons you should say goodbye to your phone and hello to #Pixel9 Pro with Gemini" (si, il nome è decisamente lungo), fa riferimento solo ai modelli "Pro", suggerendo che le funzionalità di intelligenza artificiale Gemini potrebbero essere limitate nella versione base del dispositivo.

Tra le caratteristiche evidenziate da Google, molte riguardano il nuovo comparto fotografico e le nuove funzioni a esso associate.

Cattura del momento desiderato

Rimozione di elementi di disturbo dagli scatti

Miglioramento della qualità delle immagini

Creazione di paesaggi per gli scatti

Le funzionalità di intelligenza artificiale permetteranno inoltre di:

Generare immagini

Riassumere email o pagine web

Assistere nella scrittura di testi

Fornire risposte su contenuti visualizzati

Altre funzioni menzionate includono traduzioni in tempo reale, miglioramento della qualità audio durante le chiamate e la possibilità di affidare all'assistente virtuale la gestione delle attese telefoniche.

Google ha anticipato la data di presentazione rispetto agli anni precedenti, fissandola per il 13 agosto 2024. Inoltre, l'azienda, ha mostrato i design in anticipo, probabilmente stufa delle foto trafugate dai leaker.

Gli interessati possono già pre-registrarsi al lancio dei nuovi Pixel 9 sul Google Store italiano.