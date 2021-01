One Operation Joker – il manga di Joker

Anche Joker ha il suo manga. Si intitola One Operation Joker e il primo capitolo è uscito lo scorso 7 gennaio sul Morning 6, rivista di seinen edita da Kodansha. La serie è scritta da Satoshi Miyakawa ed disegnata da Keisuke Gotou.

In One Operation Joker, il Principe Pagliaccio del Crimine si ritroverà suo malgrado ad accudire un neonato! Lo stesso Miyakawa ha chiamato a raccolta i lettori con un inequivocabile messaggio:

Voglio che i fan del Joker di tutto il mondo leggano questo… un manga incentrato su un baby Batman e sul Joker che lo cresce…

Eccovi alcune tavole:

Batman Justice Buster – il nuovo manga di Batman

Qualche settimana fa vi riportavamo la notizia, con alcune tavola in anteprima, del nuovo manga di Batman intitolato Batman Justice Buster.

Il manga è realizzato da Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, già apprezzati autori conosciuti in Italia per LineBarrels of Iron, Ultraman e Getter Robot Devolution The last 3 minutes of the universe.

Attraverso l’account twitter del manga sono state diffuse alcune tavole del primo capitolo intitolato “Il tempo si è fermato”:

Batman Justice Buster racconta una storia completamente originale.

Joker, la nuova serie regolare

Partirà a marzo negli Stati Uniti, con un albo speciale di 40 pagine da $ 4.99, la nuova serie regolare intitolata semplicemente The Joker. Ai testi troviamo James Tynion IV (già confermatissimo scrittore di Batman) mentre alle matite ci sarà l’ottimo Guillem March.

In The Joker, il Principe Pagliaccio del Crimine è diventato l’uomo più ricercato del mondo, dopo l’attacco senza precedenti sferrato a Gotham City durante gli eventi della Joker War. Fuggito dagli Stati Uniti è un uomo in fuga e mentre le autorità di tutto il mondo faticano a stargli dietro, Jim Gordon decide di imbarcarsi in questa caccia all’uomo senza precedenti che potrebbe sancire la fine della sua carriera.

Tuttavia Gordon non è l’unico a caccia del Joker, anche alcune forze misteriose e letali vogliono mettere le mani sul clown… per motivi misteriosi.

The Joker includerà anche una storia di appendice firmata da Sam Johns e dall’italiana Mirka Andolfo con protagonista Punchline, la nuova compagna del clown.

Alexis Kaye, ovvero Punchline, è rinchiusa nel penitenziario di Blackgate, mentre Harper Row riprende il ruolo di Bluebird per impedire a suo fratello di cadere sotto l’influenza dell’anarchia e del caos di cui Punchline stessa è diventata sinonimo

L’albo di esordio della serie avrà una copertina regolare firmata da Guillem March e ben 4 variant realizzate da Frank Quitely, Francesco Mattina, Riccardo Federici e Mark Brooks.