DC lancia la serie regolare di Joker

Nel primissimo pomeriggio italiano, anticipando di qualche giorno l’ufficializzazione delle uscite previste marzo negli Stati Uniti, DC ha sganciato una vera e propria bomba annunciando una serie regolare per Joker!

Si tratta della seconda volta che Joker gode di una serie tutta sua (la prima fu a cavallo fra il 1975 e il 1976 con una serie durata appena 9 numeri e realizzata da Dennis O’Neil, Neal Adams e José Luis García López fra gli altri) e un caso più unico che raro visto che i villain sono protagonisti più spesso di miniserie o serie limitate anziché serie regolari che presuppongono una pianificazione più lunga e articolata ma la risposta sembra essere sottintesa nei primi dettagli della serie.

Joker, i dettagli

La nuova serie regolare si intitolerà semplicemente The Joker e partirà a marzo negli Stati Uniti con un albo speciale di 40 pagine da $ 4.99. Ai testi troviamo James Tynion IV (già confermatissimo scrittore di Batman) mentre alle matite ci sarà l’ottimo Guillem March.

In The Joker, il Principe Pagliaccio del Crimine è diventato l’uomo più ricercato del mondo, dopo l’attacco senza precedenti sferrato a Gotham City durante gli eventi della Joker War. Fuggito dagli Stati Uniti è un uomo in fuga e mentre le autorità di tutto il mondo faticano a stargli dietro, Jim Gordon decide di imbarcarsi in questa caccia all’uomo senza precedenti che potrebbe sancire la fine della sua carriera.

Tuttavia Gordon non è l’unico a caccia del Joker, anche alcune forze misteriose e letali vogliono mettere le mani sul clown… per motivi misteriosi.

The Joker includerà anche una storia di appendice firmata da Sam Johns e dall’italiana Mirka Andolfo con protagonista Punchline, la nuova compagna del clown.

Alexis Kaye, ovvero Punchline, è rinchiusa nel penitenziario di Blackgate, mentre Harper Row riprende il ruolo di Bluebird per impedire a suo fratello di cadere sotto l’influenza dell’anarchia e del caos di cui Punchline stessa è diventata sinonimo

L’albo di esordio della serie avrà una copertina regolare firmata da Guillem March e ben 4 variant realizzate da Frank Quitely, Francesco Mattina, Riccardo Federici e Mark Brooks.

Ieri era stata invece annunciata la nuova testata antologica Batman: Urban Legends.