Batman Justice Buster – il nuovo manga di Batman

Batman Justice Buster è il titolo del nuovo manga che l’editore Kodansha ha dedicato a Batman ed il primo titolo di una rinnovata collaborazione fra l’editore nipponico e DC che porterà nei prossimi mesi alla pubblicazioni di ulteriori titoli con protagonisti i personaggi DC realizzati da autori giapponesi.

Batman Justice Buster, i dettagli

Batman Justice Buster ha debuttato sul numero doppio (4/5) della rivista Morning di Kodansha, rivista dedicata a manga di genere seinen, disponibile da oggi 24 dicembre in Giappone.

Il manga è realizzato da Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, già apprezzati autori conosciuti in Italia per LineBarrels of Iron, Ultraman e Getter Robot Devolution The last 3 minutes of the universe.

Attraverso l’account twitter del manga sono state diffuse alcune tavole del primo capitolo intitolato “Il tempo si è fermato”:

Batman Justice Buster racconta una storia completamente originale.

DC’s Infinite Frontier #0, i dettagli del rilancio DC

Come più volte riportatovi a marzo negli Stati Uniti, dopo l’evento DC Future State, DC rilancerà la sua proposta editoriale partendo da un one-shot intitolato DC’s Infinite Frontier #0.

La lista degli autori coinvolti in DC’s Infinite Frontier #0 fa davvero tremare i polsi: Joshua Williamson, Scott Snyder, James Tynion IV con John Timms, Brian Michael Bendis e David Marquez, Becky Cloonan, Michael W. Conrad con Alitha Martinez, Geoff Johns e Todd Nauck, Joshua Williamson e Alex Maleev, James Tynion IV e Jorge Jimenez e Phillip Kennedy Johnson con Jamal Igle.

Joshua Williamson, ex-scrittore di The Flash, ha commentato:

DC’s Infinite Frontier #0 è davvero un nuovo inizio per DC, un’era in cui tutto è possibile. Partiremo dalle conseguenze di Dark Nights: Death Metal e le combineremo con il meglio di quello che, come scrittori e disegnatori, amiamo per portare l’Universo DC in una direzione nuova ed entusiasmante. In questo albo ci saranno tante anteprime di storie che leggeremo in tutto il 2021 e misteri che si dipaneranno nei mesi a venire.

Le copertine sono firmate da Dan Jurgens e Mikel Janín con una card stock variant di John Timms:

Ecco alcune delle trame che leggeremo in DC’s Infinite Frontier #0:

l’inizio della serie regolare del Joker, in cui il Principe Pagliaccio del Crimine sarà un fuggitivo inseguito da Jim Gordon

Yara Flor, che conosceremo come Wonder Woman in DC Future State: Wonder Woman e DC Future State: Superman/Wonder Woman, inizierà ad esplorare la sua connessioni con le Amazzoni

viene inaugurata la Titans Academy alla Titans Tower con Tim Sheridan e Rafa Sandoval che ci introdurranno alcuni giovani fra cui il futuro Red X eroi a cui faranno da mentori i New Teen Titans originali

la Justice League accoglie nuovi membri fra cui Black Adam, Hippolyta e Naomi ma anche il nuovo team creativo composto da Brian Michael Bendis e David Marquez che prenderà le redini della testata con Justice League #59

Wonder Woman si avventura nella “Sfera Divina”, il prologo di Wonder Woman #770 di Becky Cloonan, Michael W. Conrad e Travis Moore

Geoff Johns e Todd Nauck si riuniscono per raccontarci una nuova inedita storia di Stargirl

Resta ora da chiarificare se le voci su una continuity meno rigida verranno confermate, come precedentemente riportatovi.

DC’s Infinite Frontier, le serie già annunciate