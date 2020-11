Free Comic Book Day Italia 2020 – data e dettagli degli albi gratuiti

Si rinnova anche quest’anno, e speriamo con una fruizione quanto meno possibile condizionata dal Coronavirus e dalle necessarie misure per contenere la pandemia, l’appuntamento con il Free Comic Book Day Italia 2020 che si terrà quest’anno a partire dal 3 dicembre e durerà addirittura un mese!

Si avete letto bene: un mese! Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Edizioni Star Comics e saldaPress hanno nuovamente unito le forze realizzando ben 13 albi che verranno distribuiti gratuitamente, fino ad esaurimento scorte, nelle fumetterie aderenti all’iniziativa. Si tratti di albi inediti pensati esclusivamente per l’evento e con all’interno importanti anticipazioni di volumi in uscita nel corso del 2021.

L’obiettivo del Free Comic Book Day Italia 2020, oltre a introdurre le nuove generazioni alle gioie della lettura, è quello di supportare le fumetterie in un anno che si è dimostrato difficile, avvicinando nuovi lettori e riportando chi se ne era allontanato. Saranno oltre 230 le fumetterie che hanno aderito al Free Comic Book Day Italia 2020 e che sono pronte ad accogliere nel mese di dicembre, in piena sicurezza, tutti i lettori.

Free Comic Book Day Italia 2020 – Panini Comics

Ricchissima la proposta del Free Comic Book Day Italia 2020 targata Panini Comics di cui ovviamente fanno parte tutte le etichette editoriali dell’editore modenese.

Eccole:

Batman: Death Metal/Joker War (Panini DC Italia): il primo Free Comic Book Day di Panini DC Italia sarà all'insegna dei grandi eventi! L'urlo delle chitarre elettriche e l'agghiacciante risata di Joker faranno da colonna sonora a un 2021 pazzesco, quindi vogliamo chiudere l'anno presentandovi le due anteprime gratuite di Batman: Death Metal, composto da ScottSnyder e suonato da GregCapullo, e di JokerWar, con l'esplosivo esordio della favolosa Punchline!

X-Men/Dark Ages (Panini Marvel Italia): un'anticipazione dal nuovo evento mutante, X of Swords! Un complotto multidimensionale incombe su Krakoa e per fermare un'antica minaccia gli X-Men dovranno trovare dieci campioni… e altrettante spade! Di Hickman, Howard e uno straordinario PepeLarraz! Inoltre… cosa succede quando l'Universo Marvel si trova orfano della sua incredibile tecnologia? Inizia qui DarkAges, la saga firmata dagli astri nascenti TomTaylor e IbanCoello!

Sing "Yesterday" for me (Planet Manga): desideri sorprendenti e inattesi. Sogni che non è possibile abbandonare. Un'opera densa di verità segrete sull'amore e l'amicizia dedicata a tutti coloro che non vivono per inseguire il successo, ma solo per essere felici. Il suggestivo dramma sentimentale da cui è stato tratto l'anime di grande successo disponibile su Crunchyroll.

Marco M. Lupoi, Direttore Editoriale Panini Comics, ha commentato:

Anche nel 2020, in questo anno così difficile, non abbiamo voluto far mancare ai nostri lettori l’appuntamento con il Free Comic Book Day, declinato stavolta su tempistica mensile. Proprio perché più che mai l’arte e il fumetto sono fondamentali per rilassarsi, divertirsi, riflettere, vi abbiamo proposto alcune succulente anticipazioni di nuovi titoli manga, Marvel, Disney, Panini Originals, e per la prima volta DC. Dai supereroi ai Paperi e ai Topi, dai delicati chiaroscuri del fumetto giapponese a una serie made in Italy di due grandi autori come Bilotta e Ponchione, cinque albi completamente gratuiti per regalarvi tanti bei momenti di lettura.

Free Comic Book Day Italia 2020 – Sergio Bonelli Editore

La proposta Sergio Bonelli Editore è legata ad un grande ritorno, quello di Nick Raider storica serie procedural nata alla fine degli anni ’80 dalla mente di Claudio Nizzi.

Ecco a voi l’anticipazione di un grande ritorno: quello di NickRaider, l’agente della Squadra Omicidi creato da ClaudioNizzi nel 1988 e ancora oggi amato e richiestissimo da tanti lettori! Con questo albetto presentiamo infatti la nuova serie che, trasportandoci nuovamente nel dipartimento di polizia di New York, vedrà in azione personaggi vecchi e nuovi, in avventure collocate tra il 1987 e il 2020. Indagini ad alto rischio in arrivo!

Michele Masiero, Direttore Editoriale Sergio Bonelli Editore, ha dichiarato:

Sergio Bonelli Editore è felice di rinnovare la sua partecipazione alla nuova edizione del Free Comic Book Day Italia quest’anno resa ancora più speciale per l’estensione ad un mese, con un titolo d’eccezione: il numero zero della nuova miniserie di Nick Raider, il detective della squadra omicidi di New York nato nel 1988 dalla penna di Claudio Nizzi. Un importante ritorno al procedural, alla scuola dei duri, all’azione, sotto il cielo grigio e immenso della Grande Mela. Un carisma ben noto alla Casa editrice che confidiamo possa essere accolto con calore dai lettori già amici di Nick e nuovi.

Free Comic Book Day Italia 2020 – Edizioni Star Comics

Ricchissima anche la proposta del Free Comic Book Day Italia 2020 targata Edizioni Star Comics con ben 5 albi!

Eccoveli nel dettaglio:

Sweet Paprika: arriva la nuova, attesissima fatica della superstar internazionale Mirka Andolfo : un’accattivante e spassosa miniserie a metà tra la fiaba contemporanea e la commedia sexy, tra il fumetto occidentale e il manga, tra Il diario di Bridget Jones e Sex & The City, ma con un pizzico de Il Diavolo veste Prada!

arriva la nuova, attesissima fatica della superstar internazionale : un’accattivante e spassosa miniserie a metà tra la fiaba contemporanea e la commedia sexy, tra il fumetto occidentale e il manga, tra Il diario di Bridget Jones e Sex & The City, ma con un pizzico de Il Diavolo veste Prada! Solo Leveling: misteriosi portali collegano il nostro mondo a pericolosi dungeon in cui dimorano terrificanti mostri, mettendo a rischio la vita degli esseri umani. Degli eletti con poteri speciali, chiamati “hunter”, combattono per contrastarli! Edizioni Star Comics si tuffa nel mondo dei webtoon e lo fa a partire da uno dei più celebri e spettacolari in assoluto! Dalla rete alla carta, il fumetto prende vita!

misteriosi portali collegano il nostro mondo a pericolosi dungeon in cui dimorano terrificanti mostri, mettendo a rischio la vita degli esseri umani. Degli eletti con poteri speciali, chiamati “hunter”, combattono per contrastarli! si tuffa nel mondo dei webtoon e lo fa a partire da uno dei più celebri e spettacolari in assoluto! Dalla rete alla carta, il fumetto prende vita! Living Room Matsunaga-San : a causa di particolari circostanze familiari, la liceale Miko si trasferisce presso la pensione dello zio, dove incontra il giovane Matsunaga. Riuscirà ad adattarsi a nuovi ritmi e nuovi impegni? E soprattutto… che legame si creerà col brusco ma premuroso Matsunaga-san?! Scopriamolo immergendoci in questa travolgente e frizzante commedia romantica incentrata sulla convivenza, sulla scoperta dell’amore e sul sentirsi a casa lontano da casa!

: a causa di particolari circostanze familiari, la liceale Miko si trasferisce presso la pensione dello zio, dove incontra il giovane Matsunaga. Riuscirà ad adattarsi a nuovi ritmi e nuovi impegni? E soprattutto… che legame si creerà col brusco ma premuroso Matsunaga-san?! Scopriamolo immergendoci in questa travolgente e frizzante commedia romantica incentrata sulla convivenza, sulla scoperta dell’amore e sul sentirsi a casa lontano da casa! Red Border: quando una giovane coppia messicana proveniente dalla classe media viene presa di mira dal cartello Juarez, si trova costretta a fuggire attraverso il confine in Texas. Un viaggio che li porterà a orrori che superano la più fervida immaginazione, fino al salvataggio da parte di una misteriosa persona del luogo, che li porta al sicuro nel ranch della sua famiglia… Una storia mozzafiato firmata JasonStarr e WillConrad.

quando una giovane coppia messicana proveniente dalla classe media viene presa di mira dal cartello Juarez, si trova costretta a fuggire attraverso il confine in Texas. Un viaggio che li porterà a orrori che superano la più fervida immaginazione, fino al salvataggio da parte di una misteriosa persona del luogo, che li porta al sicuro nel ranch della sua famiglia… Una storia mozzafiato firmata JasonStarr e WillConrad. Zero’s Tea Time: l’attesissimo spin off di Detective Conan che vede protagonista l’uomo dalle molteplici identità: Tooru Amuro! Qual è il trucco per gestire parallelamente questi tre ruoli senza perdere la testa?! Di certo è necessaria una routine decisamente impegnativa e… tutta da scoprire! Pronti ad affiancare l’uomo dalle molteplici identità?! Le sue avventure e la sua quotidianità vi strapperanno più di un sorriso. It’s tea time!

Claudia Bovini, Direttrice Editoriale Star Comics ha dichiarato:

In un momento così difficile e particolare per tutti noi, i fumetti possono davvero rappresentare un grande abbraccio virtuale per tenerci uniti e per darci la forza e il coraggio di sognare. Ecco perché, quest’anno ancora di più, Edizioni Star Comics è sentitamente orgogliosa di schierarsi assieme ai più importanti editori italiani della nona arte in questa splendida iniziativa. E, parimenti, siamo orgogliosissimi delle nostre proposte: uno sguardo al presente e al futuro del fumetto, dal manga al comic book passando per gli spettacolari e innovativi webtoon, per atterrare sul nuovo entusiasmante progetto della super star internazionale Mirka Andolfo, che saprà sicuramente scaldarci il cuore e regalarci emozioni e sorrisi.

Free Comic Book Day Italia 2020 – saldaPress

Infine sono 2 le proposte del Free Comic Book Day Italia 2020 targate saldaPress.

Eccovele:

Godzilla: “Godzilla: Cataclysm” di CullenBunn e DaveWachter comincia decenni dopo l’apocalisse causata dai mostri che ha quasi distrutto l’umanità. Ora è solo un lontano ricordo per Hiroshi, il quale non immagina, però, che l’apocalisse non è finita e che i suoi ricordi potrebbero ancora salvare il futuro! In questa nuova miniserie in tre parti che verrà pubblicata su Godzilla #3-5, tutti i grandi avversari del Re dei mostri affronteranno Godzilla!

Fire Power: dopo il successo di Fire Power vol. 1: Preludio, RobertKirkman e ChrisSamnee tornano a raccontare la storia dell’uomo destinato a salvare il mondo grazie al potere del pugno di fuoco. Dopo 15 anni dalla battaglia contro il Clan della Terra bruciata, OwenJohnson ha voltato le spalle al suo destino. Vuole solo passare del tempo con la sua famiglia e vivere la sua vita, ma forze invisibili sono all’opera per renderlo impossibile… una succosa anteprima dell’imminente Fire Power vol. 2!

Andrea G. Ciccarelli, Direttore Editoriale Saldapress, ha commentato:

Il Free Comic Book Day è ormai da diversi anni un appuntamento importante per i lettori e le fumetterie italiane. Un momento di festa – quest’anno dura un mese – che permette a tutti di dare la proverbiale ‘occhiata senza impegno’ alle proposte editoriali delle case editrici che organizzano l’iniziativa. Per questa edizione abbiamo scelto due importanti anticipazioni dei titoli del salda-catalogo: Godzilla e Fire Power. Del primo potrete leggere il numero di apertura di Cataclisma, ovvero la prossima miniserie ospitata nel nostro mensile dedicato al “re dei mostri”; del secondo, vi proponiamo in anteprima assoluta (in volume, arriverà a maggio 2021) la storia che fa da seguito diretto al volume di prologo da poco uscito della nuova serie a base di magia e arti marziali firmata da Robert Kirkman e Chris Samnee. Due albi completamente gratuiti per festeggiare insieme la bellezza del fumetto e dei negozi specializzati che contribuiscono instancabilmente a farlo conoscere ai lettori”.

Il Free Comic Book Day (che è nato negli USA nel 2001 ed è arrivato per la prima volta nel nostro paese nel 2016) coinvolge quest’anno 4 tra i principali editori di fumetti in Italia: Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Edizioni Star Comics e saldaPress. Una partnership che rafforza un’iniziativa che vede importanti team editoriali in prima linea per la promozione del fumetto.