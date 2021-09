One Piece: il finale è sempre più vicino, parola dell’editor

All’interno delle pagine del numero 40 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto e negozi online dal 6 settembre 2021, l’attuale editori di One Piece, Yuuji Iwasaki, ha rivelato che il finale è sempre più vicino, rendendo giustizia e coerenza alle previsioni di un epilogo tra 4 o 5 anni (l’autore Oda ha dichiarato per la prima volta questa intenzione ad agosto 2019) e all’arco narrativo finale in corso da settembre 2020.

Precisamente, secondo diverse fonti in giro per Twitter, l’editor che segue quotidianamente la storica serie manga sui pirati ha dichiarato parole ricolme di nostalgia e di una potenza tale che lasciano intendere che il finale sta davvero giungendo:

Oda-sensei ha detto che mancano ancora 5 anni alla fine della storia, infatti il percorso verso la fine è impresso già sulle tavole e viaggia attraverso capitoli che svelano novità ogni settimana. Il progresso procede rapidamente e va oltre la nostra immaginazione. Ho la sensazione che la fine è vicina.

A maggio 2021 il precedente editor di Eiichiro Oda ed attuale responsabile media del dipartimento editoriale di Weekly Shonen Jump, Kouhei Onishi, aveva dichiarato che l’orizzonte di conclusione è orientato tra 4 o 5 anni con ulteriori 20 o 30 volumetti (da oggi è disponibile il 100°).

Non appena ne sapremo di più vi informeremo. Ancora non è chiaro quando arriverà il vero finale, ancora non c’è una data e a giudicare dalle ultime pubblicazioni, c’è ancora da raccontare. Tuttavia del finale ormai se ne parla, anche da tempo, ed è giusto considerare senza troppi condizionali che il manga dei record è diretto verso l’ultima isola.

Precisiamo, infine, che il numero 40 di Shonen Jump presenterà One Piece in copertina per celebrare il 100° volume del manga la cui copertina è visibile in apertura.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1023 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 989 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.