One Piece (Netflix): nuova foto della Going Merry e altre navi

Emerge online, grazie a @OP_Netflix_Fan su Twitter, una nuova foto dal set in quel di Città del Capo (Sud Africa) della Going Merry e altre navi attraccate che serviranno per la navigazione dei pirati di Cappello di Paglia per la serie tv occidentale per Netflix di One Piece (nel nostro precedente articolo tutte le ultime).

La serie tv con attori reali in carne ed ossa si ispira ai primi eventi del manga omonimo scritto e disegnato da Eiichiro Oda ed edito in Italia da Star Comics (su Amazon iniziamo la lettura del fantastico viaggio).

Ecco la foto delle navi dal vivo:

La Going Merry è lo storico vascello che ha accompagnato i pirati di Rufy nelle prime fasi del loro viaggio alla ricerca del One Piece, il leggendario tesoro trovato per la prima volta da Gol D. Roger, il Re dei Pirati. La nave ha supportato gli spericolati pirati sino alla conclusione dell’arco narrativo di Ennies Lobby, per far entrare quindi in scena la Thousand Sunny creata da Franky.

One Piece – Netflix: i dettagli della serie tv

La serie televisiva live action Netflix è prodotta da Tomorrow Studios, una partnership tra ITV Studios, con Steven Maeda nel ruolo di showrunner e co-sceneggiatore, Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) come sceneggiatore e Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda nel ruolo di produttori esecutivi della serie.