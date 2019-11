One Piece consolida il suo primato con un nuovo record di vendite!

Il manga più popolare al mondo, One Piece, ha ottenuto un nuovo record d'incassi. Le vendite ormai superano le stelle per l'opera di Eiichiro Oda.

One Piece è certamente il manga più apprezzato e famoso sulla faccia del Pianeta Terra, grazie a milioni e milioni che quotidianamente condividono il proprio tempo con l’opera del maestro Eiichiro Oda. Secondo i recenti dati di vendita, questo manga ha ottenuto un nuovo record.

Stando ai dati recentemente pubblicati da Mantan Web, i dati di vendita di One Piece supera di gran lunga le aspettative degli addetti, infatti quest’opera attualmente ha superato 460 milioni di copie stampate e vendute in tutto il mondo. Il totale sarà notevolmente incrementato con l’uscita del prossimo volume – o tankobon.

Il prossimo 28 dicembre, infatti, debutterà il 95esimo volume di One Piece, che permetterà a tutti gli appassionati di proseguire la storia della strampalata Ciurma di Cappello di Paglia, capitanata da Monkey D. Luffy – l’indiscusso protagonista della serie.

Nel panorama mondiale dei manga, inoltre, ci sono altre opere che stanno riscuotendo un successo senza precedenti. Tra questi c’è Demon Slayer che, lo scorso mese, è riuscito a sorpassare One Piece nelle vendite. Oltre a questo manga, Attack on Titan riuscì a scardinare dal primo posto l’opera di Oda per un periodo limitato.

Naturalmente, non mancheranno aggiornamenti sulla questione. Nel frattempo potete intrattenervi con il 14esimo film del franchise di One Piece, chiamato Stampede.

Il Dream Team