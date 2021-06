One Piece: Thriller Bark disponibile su Crunchyroll

L’arco narrativo di Thriller Bark è finalmente disponibile sottotitolato in italiano attraverso i portali streaming on-demand di Crunchyroll Italia, ampliando sempre più il catalogo di episodi della serie anime di One Piece, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Eiichiro Oda ed edito in Italia da Star Comics (consigliamo di iniziare a recuperare la serie dal primo numero del manga disponibile su Amazon).

Crunchyroll, inoltre, aggiunge che l’arco narrativo arriverà nei prossimi giorni anche sull’applicazione della piattaforma.

L’avventura di Thriller Bark va dal 326° al 384° episodio e, come anticipato nel nostro precedente articolo, in seguito arriveranno tante altre puntate, come sempre sottotitolate in italiano, fino alla fine dell’anno che comprenderanno gli archi narrativi di Summit War, Fishman Island, Punk Hazard e Dressrosa.

Ricordiamo che la serie anime ha esordito su Crunchyroll Italia nel 2020 e, in contemporanea col Giappone, ogni domenica sono disponibili le ultime trasmissioni (attualmente focalizzate sulla saga del Paese di Wano.

Di cosa parla l’arco narrativo di Thiller Bark?

Inizialmente diretti verso l’Isola degli Uomini-Pesce, la Thousand Sunny di Rufy e compagni entra nel Triangolo Florian e fa l’improvvisata conoscenza della nave pirata di Thriller Bark. I pirati di Cappello di Paglia, le cui ombre sono state prese in ostaggio da Gekko Moria che regna sulla grande nave spaventosa, sono costretti a combattere contro i più forti mostri lì presenti e a recuperare le loro stesse ombre prima che il Sole sorga, pena la loro stessa esistenza, altrimenti.

L’equipaggio riesce a sconfiggere Moria dopo una feroce battaglia, ma improvvisamente devono fare i conti con Orso Bartolomeo che, nonostante le ferite subite, non mostra pietà.

Il componente del Governo Mondiale sta per assassinare lo stremato Rufy, ma sarà Zoro a chiedergli di risparmiare il suo stesso capitano infliggendogli tutto il dolore provato da quest’ultimo nel precedente combattimento. Infine, tutto finirà per il meglio e Brook entrerà nell’equipaggio.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell'arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1014 capitoli e 98 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 97 volumetti disponibili.

Le ultime uscite del manga sono disponibile per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 976 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 578 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo.