One Piece Volume 100: la finestra di uscita

Il Volume 100 di One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, ha una finestra di uscita e sta per arrivare in tutte le librerie e negozi online giapponesi.

Secondo quanto emerso online grazie agli utenti di Twitter @WSJ_manga e @MangaMoguraRE, il Volume 100 arriverà nel corso dell’Autunno del 2021, pertanto tra settembre e dicembre 2021.

Precisiamo, come già riportato nel nostro precedente articolo, che la copertina del Volume 100 formerà un’unica illustrazione componendola con il Volume 99 e 101. Riproponiamo di seguito un’anteprima delle tre prossime copertine:

Staremo a vedere il giorno specifico di uscita, sino ad allora attendete i nostri aggiornamenti.

Ricordiamo, infine, che dal 4 giugno uscirà il Volume 99 del manga (consigliamo di iniziare a recuperare dal vero inizio la grande avventura su Amazon).

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1014 capitoli e 98 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 97 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibile per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 976 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 578 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.