One Piece: in arrivo 5 nuove saghe su Crunchyroll Italia

Mediante un post attraverso il sito web ufficiale, Crunchyroll Italia ha annunciato che molto presto arriveranno all’interno del servizio di streaming on-demand la bellezza di 5 nuove saghe della serie anime di One Piece, adattamento del manga omonimo scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump ed edito in Italia da Edizioni Star Comics.

Nello specifico, quindi, anche gli utenti italiani potranno presto assaporare più di 400 episodi sottotitolati dell’amata serie e tra essi troveranno le saghe di Thriller Bark, Summit War, Fishman Island, Punk Hazard e Dressrosa.

In Italia gli episodi 326-384, ovvero l’avventura della saga di Thriller Bark, saranno disponibili con sottotitoli in italiano a partire da giugno 2021. Altri episodi giungeranno, come sempre sottotitolati in italiano, fino alla fine dell’anno.

Ricordiamo che la serie anime ha esordito su Crunchyroll Italia nel 2020 e, in contemporanea col Giappone, ogni domenica sono disponibili le ultime trasmissioni (attualmente focalizzate sulla saga del Paese di Wano).

One Piece – voci sul finale del manga

Ricordiamo che negli ultimi giorni si è tornati a parlare del finale del manga. Stavolta ha proferito parola, il responsabile editoriale di Weekly Shonen Jump, Kouhei Onishi, il quale ha dichiarato che personalmente potrebbero mancare 4 o 5 anni con un orizzonte di ulteriori 20 o 30 volumetti.

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1012 capitoli e 98 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 97 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 973 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

One Piece su Crunchyroll e in chiaro

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 578 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo.

Di seguito proponiamo una sinossi del manga: