One Piece: Tony Tony Chopper & Usopp Figuarts Zero: la recensione

Nella precedente recensione vi abbiamo descritto nel dettaglio la prima figure della linea Figuarts Zero con protagonista Monkey D. Luffy (Luffy Taro) che fa parte di un incredibile mega-diorama composto dai membri della ciurma di Cappello di Paglia, tratto dall’arco narrativo di Wano. In questa nuova doppia analisi andremo a esaminare la seconda wave composta da Tony Tony Chopper (Chopaemon) e Usopp (Usohachi).

I personaggi

Tony Tony Chopper conosciuto semplicemente come Chopper è il medico dei pirati di Cappello di Paglia. E’ il membro più giovane dell’equipaggio, anche se in realtà è una renna che ha ingerito il frutto del diavolo Homo Homo, consentendogli così l’aspetto e il comportamento umano e la facoltà di parlare. Chopper è cresciuto come medico nell’isola di Drum, fino a al giorno in cui vide arrivare nella sua vita un capitano di pirati sgangherato che lo costrinse ad accettare il ruolo di medico della ciurma nel suo equipaggio. Nonostante all’inizio fosse contrario ad unirsi alla ciurma di Luffy, ricordò il desiderio del Dr. Hillk, suo mentore, di vederlo girare il mondo ed espandere i suoi orizzonti. Usopp è un cecchino e un cannoniere, è il quarto protagonista a diventare membro della ciurma di Cappello di paglia e si può dire che lo conosciamo dagli esordi del manga. Usopp ha i capelli neri e ricci e un lungo naso (proprio un richiamo a Pinocchio per via delle molte bugie che raccontava nel villaggio in cui è nato), un ragazzo giovane, magro e di carnagione leggermente olivastra. Porta sempre con sé anche una borsa gialla, dove all’interno custodisce i suoi attrezzi e i gadget che usa durante le battaglie.

Packaging e Blister

Il layout grafico è univoco per tutte e due le statue (come per la precedente), è contraddistinto da un fondale completamente bianco, la foto del protagonista in basso a sinistra, dal nome del personaggio, dai loghi di One Piece, Tamashii Nations e Bandai Spirits e in entrambe le scatole è presente una finestra trasparente che lascia intravedere cosa c’è all’interno. Usopp si distingue perché ha una parte Bonus molto gradita. Che cosa vi chiederete voi? Tre volti alternativi dei personaggi già usciti, quindi oltre al suo troviamo quelli di Monkey D. Luffy e Tony Tony Chopper. A corredo delle figure troveremo due perni trasparenti di misure differenti che ci permetteranno di sorreggere i personaggi in aria (anche se ne sarà usufruito uno per volta), infatti, consultando il libretto delle istruzioni siamo venuti a conoscenza che quello più lungo servirà per essere esposto assieme agli altri protagonisti in modo da risultare più alto. Anche qui troviamo una basetta romboidale azzurra trasparente, con stampate delle nuvole, dei petali dei fiori di ciliegio e il nome in Giapponese del personaggio.

Tony Tony Chopper (Chopaemon)

Andiamo in ordine con la descrizione delle due statiche e partiamo dal medico della nave. Quando la estraiamo dal piccolo box, l’impatto tattile e visibile è realmente molto positivo. Questa figure è realizzata in PVC alta circa 7 cm e rappresenta il pirata mentre salta e lancia uno Shuriken (stella ninja). Chopper indossa un kimono di colore verde senza nessuna sfumatura. Grazie a questo particolare abbigliamento da ninja le corna della renna questa volta sono ben nascoste dal cappuccio e non sono visibili come siamo sempre stati abituati a vederle, ma possiamo comunque notare le pieghe della stoffa che ne fanno presagire l’esistenza anche se, non si possono vedere. Sebbene la renna sia di piccole dimensioni, anche i più minuscoli particolari di certo non sono stati trascurati, nel complesso è abbastanza precisa senza sbavature o particolari segni di difetti di stampo o altro.

Usopp (Usohachi)

Passiamo ora a quella simpatica canaglia di Usopp. Questa seconda statua, come la prima, possiede una posa dinamica che mostra il cecchino mentre salta ed è in procinto di attaccare qualcuno con la spada e misura 12 cm circa di altezza. A differenza di Luffy e Chopper, Usopp indossa un Kimono diviso in due parti e colorato in maniera differente. La parte superiore è azzurra, mentre i pantaloni sono a strisce verticali bianche e nere. Lo sculpt invece è perfetto e non abbiamo proprio nulla da segnalare, l’espressione è veramente fantastica con una finta barba che usa per non farsi riconoscere e una ciocca di capelli ricci dietro che sembrano quasi di spugna da come sono stati realizzati.

La nostra Videorecensione

Conclusioni

Le due statue come detto nell’introduzione sono la seconda wave dedicate alla saga di Wano, anche loro meritano di entrare nelle vostre collezioni a tema One Piece. Se volete iniziare la collezione di un nuovo diorama, Chopper e Usopp sono ancora facilmente reperibili assieme a Luffy, altrimenti avere una versione alternativa nella propria collezione non fa comunque male.

Tony Tony Chopper (Chopaemon) e Usopp (Usohachi) sono già disponibili nei negozi a un prezzo indicativo di 30,00 € per Chopper e 55,00 € per Usopp distribuiti in Italia ufficialmente da Cosmic Group.

