Monkey D. Luffy (Luffy Taro) Figuarts Zero: la recensione

Dopo l’impressionante e incredibile successo della saga di Wano della serie One Piece, Tamashii Nations e Bandai Spirits rilasciano sul mercato una serie di figure per la linea Figuarts Zero, tratte da questo strepitoso arco narrativo partendo proprio dal protagonista principale: Monkey D. Luffy che in questa particolare occasione sarà chiamato Luffy Taro. La release completa sarà composta dai membri della ciurma di Cappello di Paglia: Zoro, Nami, Usop, Sanji, Nico Robin, Chopper, Franky e Brook.

Il personaggio

Monkey D. Luffy è il pirata soprannominato Cappello di Paglia che avanza lungo la Rotta Maggiore in piena libertà. Luffy che durante la ricerca del tesoro One Piece, ha attraversato diversi mari burrascosi si è fatto un nome dopo la Battaglia per la Supremazia, che grazie ai due anni di addestramento ha ulteriormente perfezionato i poteri del Frutto del Diavolo Gom Gom. Frutto Gom gom: mangiandolo ci si ritrova l’intero corpo completamente flessibile, proprio come una gomma. Questo potere rende possibile attacchi immediati che sfruttano rimbalzi ed elasticità e spostamenti a gran velocità. Inoltre, la notevole flessibilità della gomma annulla completamente i danni da impatto, come ad esempio quelli dovuti ai proiettili.

La confezione

Gran parte della scatola è realizzata in cartoncino bianco con una vetrina centrale realizzata in plastica trasparente che ci consente sin da subito di intravedere il contenuto. Sulla parte in alto a sinistra troviamo il bollino olografico che identifica che il prodotto è originale mentre a destra il nome della linea Figuarts Zero. La parte bassa è occupata dal nome del personaggio, dai loghi di One Piece, Tamashii Nations e Bandai Spirits. Sul retro sono raccolte le immagini più belle che, oltre ai particolari, ci mostrano una foto del diorama completo che andremo a costruire con le prossime uscite. Estratta dal blister, la statua è ancora avvolta all’interno di un foglio di plastica trasparente molto semplice da togliere. Oltre alla figure troveremo due perni trasparenti di misure differenti, che ci permettono di sostenere Monkey D. Luffy in aria (anche se ne sarà utilizzato uno alla volta), infatti grazie al libretto delle istruzioni abbiamo appreso che quello più lungo serve per essere esposto assieme agli altri personaggi della ciurma in modo da essere più alto. Terminando troviamo una basetta del tutto inedita per questa linea di forma romboidale di colore azzurra trasparente, che possiede anche la stampa impressa con delle nuvole e dei petali dei fiori di ciliegio oltre che una scritta Giapponese che dovrebbe essere il nome del personaggio.

Monkey D. Luffy (Luffy Taro)

La figure di Monkey D. Luffy è una statica realizzata in PVC alta circa 14 cm e rappresenta il pirata mentre salta e sfodera la spada dal fodero. Il kimono che Luffy indossa è di colore rosso, senza nessuna sfumatura e varie decorazioni a pois blu. Il classico cappello di paglia che rappresenta il protagonista è posizionato sulle spalle mostrando la capigliatura molto particolare utilizzata su Wano. Lo sculpt non potendo contare sulla muscolatura del personaggio, da il suo meglio nel realismo delle pieghe del kimono che impressiona eccezionalmente per il livello di dettaglio. Anche se passano in secondo piano sono realizzati particolarmente bene anche tutti gli elementi che non si notano inizialmente come il cappello posto sul retro, il fodero della Katana e i sandali.

La nostra Videorecensione

Conclusioni

Da grandissimi fan del manga siamo stati davvero molto felici e soddisfatti di recensire questo primo prodotto di una lunga serie di uscite (che speriamo di recensire tutte) dedicate alla saga di Wano. Essendo la prima uscita è ancora facilmente reperibile e sia che vogliate iniziare ora la collezione di un nuovo diorama o avere un Monkey D. Luffy in versione alternativa sicuramente questa figure fa per voi.

Monkey D. Luffy (Luffy Taro) è già disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 39,90 €, Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.

