One-Punch Man: aggiornamenti dal disegnatore Yusuke Murata

La serie animata di One-Punch Man si è interrotta alla fine della seconda stagione e siamo in attesa della terza, ma il manga continua a essere pubblicato, le recenti dichiarazioni del disegnatore del manga, Yusuke Murata, fanno pensare che i capitoli del manga potrebbero essere pubblicati più velocemente

Yusuke Murata parla del suo lavoro per One-Punch Man

Yusuke Murata è il disegnatore di One-Punch Man sin dall’inizio della sua pubblicazione, e il suo stile grafico così attento ai dettagli gli permette di creare scene d’azione incredibilmente dinamiche.

Anche se Saitama può sconfiggere chiunque con un solo pugno (non necessariamente serio), ciò che colpisce di One-Punch Man è anche la tenacia degli altri Eroi, che affrontano minacce ben al di sopra delle proprie possibilità. La seconda stagione dell’anime si è conclusa con il malvagio artista marziale Garou, ex allievo dell’Eroe Bang intento a provare a trasformarsi egli stesso in un mostro, mentre viene condotto dai membri del mostruoso collettivo.

L’artista di One-Punch Man, Yusuke Murata, ha di recente pubblicato un tweet tramite il suo profilo ufficiale su Twitter per condividere un aggiornamento che riguarda il suo ritmo di lavoro. La notizia è che ora mira a realizzare 8 pagine di disegno al giorno, essendo già riuscito con successo a superare l’obiettivo originale di 7:

Il futuro di One-Punch Man per quanto riguarda la serie animata è incerto, soprattutto a seguito delle controversie che sono scaturite in seguito alla seconda stagione, poiché molti fan non sono stati entusiasti del fatto che lo studio che ha realizzato la prima stagione, Madhouse, sia stato sostituito da J.C.Staff per continuare a dare vita alla trasposizione animata del manga originale scritto da ONE e illustrato magistralmente da Yusuke Murata.

Se la serie dovesse proseguire anche per una terza stagione, resterebe comunque da vedere quale sarà lo studio che se ne occuperà.

