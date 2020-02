Onward – Oltre la magia: nuovo trailer del film Disney-Pixar

Manca ormai molto poco al debutto nelle sale cinematografica del nuovo film Disney-Pixar intitolato Onward – Oltre la magia. Ebbene, ecco svelato il nuovo trailer dedicato all’emozionate film d’animazione, adatto a grandi e piccini, diretto da Dan Scanlon. Si tratta di uno show dove la fantasia e la magia ne fanno da padrona, dando origine ad un susseguirsi di emozioni. Dunque, in attesa di vedere il film – che uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 5 marzo prossimo – ecco di seguito il trailer di Onward – Oltre la magia.

“Onward è ambientato in un immaginario mondo fantastico e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley, che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ magia. Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre, che ha perso prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede un’opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo padre.”