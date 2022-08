Sono passati ormai quasi tre anni dall’uscita nelle sale di Episodio IX: L’Ascesa di Skywalker, conclusione della controversa e tanto discussa nuova trilogia di Star Wars. Tra i protagonisti figurava il pilota Poe Dameron (interpretato da Oscar Isaac) diventato poi il nuovo leader della Resistenza. In una recente intervista l’attore ha spiegato di essere ancora interessato al mondo di Star Wars, ma ad una sola condizione.

Foto da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Oscar Isaac tornerebbe a far parte di Star Wars

Ai microfoni del The Jess Cagle Show ha così dichiarato: “Sono aperto a tutto. Il tempo passa soprattutto quando inizi a invecchiare, avere figli e roba del genere. Per quanto riguarda Star Wars, tornerei a bordo a patto che ci sia una grande storia e un grande regista. Se Kathy (Kennedy) dovesse venire da me e propormi una grande idea sul come farmi tornare, allora la starei ad ascoltare”. Poe Dameron è stato anche protagonista di una serie animata, Star Wars: Resistance, andata in onda dal 2018 al 2020. A prestare la voce al pilota ci ha pensato ancora una volta Oscar Isaac.

Passando di franchise in franchise, dopo Star Wars Isaac è stato scelto per interpretare Leto Atreides in Dune, kolossal diretto da Denis Villeneuve e che avrà un sequel in arrivo nel 2023. Di recente è stato invece protagonista di Moon Knight, serie Disney+ incentrata sul Pugno di Khonshu: l’attore ha interpretato alla perfezione le tre personalità del noto personaggio dei fumetti e sembrerebbe aver stuziccato i fan su una possibile seconda stagione.

Tornando al mondo di Star Wars, invece, il futuro appare alquanto nebuloso dal punto di vista cinematografico: il film di Taika Waititi è ancora in alto mare e non sono stati annunciati altri progetti. Lucasfilm e Disney sono totalmente concentrati sulle serie TV per Disney+. La prossima in uscita è Andor, prequel dello spinoff Rogue One: A Star Wars Story, uscito nel 2016.