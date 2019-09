Judge Dredd: Helter Skelter: da Osprey Games un nuovo boardgame

Osprey Games annuncia Judge Dredd: Helter Skelter, un nuovo miniature boardgame dedicato a Judge Dredd.

Osprey Games, costola della più generica Osprey Publishing, ha recentemente annunciato che immetterà sul mercato Judge Dredd: Helter Skelter, un miniature board-game dedicato all’iconico giudice creato da John Wagner e Carlos Ezquerra nel 1977.

Questo nuovo prodotto utilizzerà il sistema di regole di Wildlands, gioco da tavolo creato da Martine Wallace e già oggetto di due espansioni.

Nel gioco alla base di questo nuovo prodotto, i partecipanti ottengono punti sia per l’eliminazione dei modelli avversari sia per aver raccolto degli speciali cristalli. Dalle prime indiscrezioni pare che lo stesso modello di base verrà utilizzato in questo gioco.

Non è la prima volta che la figura dello spietato giudice di Mega City One esce dal mondo dei comics per entrare in quello del gioco.

Senza andare indietro fino al 1982 (anno del primo boardgame dedicato al personaggio, ad opera della Games Workshop), più recentemente il personaggio è stato “coinvolto” in un altro progetto: Judge Dredd: The Cursed Earth. Edito sempre dalla Osprey Games a nel febbraio 2019 è un gioco di carte collaborativo affrontabile sia in gruppo che in solitaria.

Dredd e il suo universo sono stati anche protagonisti di diversi gdr: uno pubblicato dalla Games Workshop sempre nel 1985, a cui fecero seguito nel 2002 e poi nel 2009 due prodotti della Mongoose.

Da ultimo nel 2017 la EN Publishing ha rilasciato la sua versione di un gdr dedicato al Giudice: Judge Dredd & The Worlds of 2000 AD Tabletop Adventure Game.

La scatola di Judge Dredd: Helter Skelter conterrà 20 miniature predipinte, 188 carte, un tabellone di gioco double-face e un numero imprecisato di gettoni e segnalini.

Pensato per partite da uno a quattro giocatori, permetterà di intavolare incontri della durata di 30-60 minuti.

Il gioco verrà immesso sul mercato ad Ottobre ad un prezzo di vendita consigliato di 85,00$