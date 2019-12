I party game da giocare a Capodanno

Quali sono i migliori party game da giocare a Capodanno? Il 2019 sta per giungere al termine, ma con esso si avvicina il tanto atteso e temuto cenone di Capodanno. Non si sa mai cosa fare, se ne discute da Ferragosto (per non dire prima) e sistematicamente si finisce per stare a casa con gli amici per evitare spese superflue ed esagerate. Dopo avervi consigliato gli abiti e gli accessori geek da indossare in questa speciale serata, ecco a voi i nostri consigli riguardo ai giochi da tavolo veloci da imparare e divertenti da giocare, ovvero quei giochi per gruppi numerosi che non hanno molto tempo o voglia di leggere regolamenti complessi e vogliono subito immergersi nel vivo della partita.

Decrypto

Sarete divisi in due squadre e la vostra missione sarà quella di trasmettere codici segreti ai vostri compagni di squadra evitando che la squadra avversaria li intercetti. Serve intuito, concentrazione, tanta fantasia e anche una buona conoscenza dei propri compagni di squadra, ma quest’ultimo punto non sarà fondamentale.

Numero di giocatori: ufficialmente da 3 a 8, ma si possono creare anche squadre più numerose senza problemi.

» Clicca qui per acquistare Decrypto

Exploding Kittens

Divenuto celebre per la sua irriverenza, Exploding Kittens è un fantastico gioco da tavolo ideato da Matthew Inman, Elan Lee e Shane Small e portato in Italia da Asmodee Italia. Si tratta di un gioco di carte che rappresenta la versione felina e strategica della classica roulette russa: il vincitore sarà colui che riuscirà ad eliminare tutti gli altri giocatori sfruttando la casualità dei gatti esplosivi. Ne esistono due versioni: una classica e una vietata ai minori di 18 anni.

Numero di giocatori: da 2 a 5, ma comprando più scatole è possibile unire i mazzi e raddoppiare il numero di giocatori.

» Clicca qui per acquistare Exploding Kittens classico

» Clicca qui per acquistare Exploding Kittens edizione vietata ai minori di 18 anni

The Resistance: Avalon

Questo gioco vi porterà nel regno di Re Artù e voi sarete un gruppo di cavalieri fedeli al re che dovranno distruggere i piani forze del male. Non sarà facile perché attorno a voi ci saranno due spie di Mordor che tenteranno di sabotarvi i piani e creeranno un clima di sospetto tra i giocatori. I personaggi, inoltre, avranno delle abilità speciali che arricchiranno ancor di più un gioco pregno di sospetti, deduzioni e bluff. The Resistance è anche disponibile in versione classica con una ambientazione fantascientifica, ma regole pressoché identiche.

Numero di giocatori: 5-10.

» Clicca qui per acquistare The Resistance: Avalon

» Clicca qui per acquistare The Resistance

Dixit Odissey

Si tratta di una rivisitazione del celebre party game che ha fatto la storia del genere. Ogni giocatore avrà a disposizione un certo numero di carte ognuna raffigurante immagini surreali e oniriche. Il giocatore di turno ne dovrà scegliere una e definirla tramite una parole o una frase che possa caratterizzarla. Gli altri giocatori dovranno scegliere dalla propria mano una carta che si avvicini maggiormente al concetto espresso dal giocatore del turno precedente. Dopodiché le carte vengono rivelate sul tavolo e i giocatori devono indovinare la carta del narratore. Il gioco è inoltre espandibile attraverso altri 8 mazzi venduti separatamente.

Numero di giocatori: 3-12.

» Clicca qui per acquistare Dixit Odissey

The Chameleon

Non possiamo non inserire il vincitore del premio Best Party Game dell’UK Expo Game nel 2017. Le meccaniche sono molto semplici, ma originali e innovative: si estrae una delle quaranta plance disponibili e tutti i giocatori ricevono la stessa copia di una tessera. Lo scopo del gioco sarà quello di scoprire quale sarà la parola segreta della partita decisa tramite il lancio di due dadi speciali che indicano la relativa colonna e riga della plancia. Tra i giocatori ci sarà “Il Camaleonte” che conoscerà la posizione esatta della parola segreta, ma non la relativa parola. L’obiettivo dei “cacciatori” è stanare il Camaleonte, quello che sa minimamente quale sia la parola segreta.

Numero di giocatori: 5-8.

» Clicca qui per acquistare The Chameleon

Just One

Just One è un party game cooperativo il cui obiettivo è far indovinare una parola misteriosa ad uno dei giocatori scrivendo segretamente un indizio sul proprio cavalletto. Il giocatore che dovrà indovinare la parola sceglierà un numero da 1 a 5, questa corrisponderà alla parola che i giocatori dovranno fargli indovinare. Ogni giocatore sceglierà il proprio indizio segretamente, poiché gli indizi uguali saranno annullati rendendo ancora più difficile indovinare la parola misteriosa. Alla fine lo scopo del gioco sarà quello di fare più punti possibili.

Numero di giocatori: 3−7.

» Clicca qui per acquistare Just One

Shadows Amsterdam

Vi suddividerete in due squadre che si sfideranno in tempo reale, usando le immagini per comunicare con i compagni di squadra. Un coordinatore di ogni squadra cercherà di indirizzarvi verso le posizioni importanti della mappa attraverso delle immagini che possano essere collegate ai relativi punti fondamentali, i restanti membri della squadra dovranno cercare di comunicare tra di loro per indovinare la posizione. State attenti poiché potrete rischiare di trovarvi la polizia e perdere, così, la partita.

Numeri di giocatori: 2-8, ma anche in più persone è comunque fattibile.

» Clicca qui per acquistare Shadows Amsterdam

Cash ‘n Guns

Si tratta del classico gioco in stile stallo alla messicana. Al momento di suddividere il bottino, ciascun giocatore punta la propria arma contro un altro giocatore usando segretamente una carta proiettile vera o finta. Dopo di ciò si può decidere di ritirarsi, perdendo la possibilità di vincere il bottino o restare sperando di non rimanere feriti. Il giocatore che avrà accumulato più ricchezze sarà il vincitore del gioco.

Numero giocatori: 4-8.

» Clicca qui per acquistare Cash ‘n Guns

When I Dream

Una mascherina da notte e tante carte da indovinare, ma quale è lo scopo del gioco? Semplice, un giocatore indosserà la mascherina da notte e dovrà indovinare più carte possibili in circa tre minuti. Gli indizi saranno dati dagli altri giocatori che lo aiuteranno ad indovinare le carta, ma attenzione non tutti i giocatori saranno onesti. Ogni giocatore avrà un ruolo: Fata, Babau e Sandman. Le Fate aiutano il Sognatore con indizi corretti, i Babau accumuleranno punti in base alle carte sbagliate e i Sandman faranno più punti solo se il numero di carte indovinate sarà bilanciato al numero di carte sbagliate. Il Sognatore, quindi, dovrà stare attento a fidarsi delle giuste persone.

Numero di giocatori: 4-10.

» Clicca qui per acquistare When I Dream

Vudù

In questo party game vestirete i panni di stregoni tanto strampalati quanto malvagi. Incantesimo dopo incantesimo proverete a rendere la vita difficile ai vostri avversari che dovranno giocare su un piede solo, sibilare ogni parola, stare con le braccia incrociate o ululare prima di tirare il dado. Se le penitenza saranno troppo pesanti, voi acquisterete punti e loro perderanno. Ovviamente il divertimento e l’imbarazzo delle penitenze è assicurato.

Numero di giocatori: 3-6.

» Clicca qui per acquistare Vudù

Wherewolf

Si tratta di un gioco dal retrogusto horror dove il mistero, la deduzione e la comunicazione sono elementi fondamentali. Un tranquillo villaggio ha scoperto che al proprio interno si nascondono alcune creature dell’Ombra. Certamente ci sono i Lupi Mannari, ma anche pericoli nettamente peggiori. Gli abitanti del villaggio dovranno cercare di individuarli e ucciderli prima che sia troppo tardi, ma anche i Lupi Mannari e le altre amenità dovranno difendersi divorando gli umani indifesi. La lotta continuerà fino a quando gli uomini non saranno completamente uccisi o fino a quando questi non elimineranno l’ultima delle creature dell’Ombra.

Numero di giocatori: da 8 in su.

» Clicca qui per acquistare Wherewolf

Semenza

Pensavate che zappare la terra e coltivare fagioli fosse noioso? Allora non avete mai giocato a Semenza. In questo veloce gioco da tavolo strategico dovrete riuscire a ottenere il maggior profitto proprio dalla coltivazione dei fagioli. Quanti più semi si piantano, tanto maggiore sarà il guadagno quando il raccolto verrà venduto. Purtroppo, però, a volte sarete obbligati a vendere a prezzi più bassi e altre volte il raccolto non vi frutterà alcun profitto. Il giocatore che alla fine della partita avrà il maggior numero di monete sarà il vincitore. Nella nuova versione del gioco è anche presente un’interessante espansione.

Numero di giocatori: 2-7.

» Clicca qui per acquistare Semenza

Sì, Oscuro Signore!

Sei di ritorno alla tenebrosa Torre dell’Oscura Stregoneria, ma dopo un’altra missione andata male il Lord delle Terre Perdute sarà sicuramente infuriato, cosa fai? Inizi a mentire accusando gli altri giocatori. Peccato che anche gli altri giocatori hanno avuto la tua stessa idea. Lo scopo del gioco, quindi, sarà quella di creare la storia più fantasiosa e credibile possibile in modo tale da giustificarvi davanti all’Oscuro Signore. Per far questo ci sono a disposizione più di 150 carte. Inutile dire che è uno dei giochi italiani più famosi di sempre che non può certamente mancare nella collezione di ogni appassionato di giochi da tavolo.

Numero di giocatori: 4-16.

» Clicca qui per acquistare Sì, Oscuro Signore!

Camel Up

Camel Up è un party game dove i giocatori dovranno scommettere su una corsa di cammelli, scegliendo il vincitore e l’ultimo classificato oltre che le posizioni intermedie durante la gara. I giocatori potranno scegliere tra 4 azioni diverse e l’avanzamento dei cammelli è controllato da una piramide lancia dadi. Siete pronti a prendere parte alla gara più pazza che ci sia?

Numero di giocatori: 2-8.

» Clicca qui per acquistare Camel Up

Imagine

La vostra immaginazione sarà accesa da ben 60 carte trasparenti che vi porteranno a proporre o indovinare gli enigmi presentati e scelti a casa tra gli oltre 500 suggerimenti presenti. Dovrete, quindi, affiancare le carte in sequenza oppure metterle una sopra l’altra così da creare, volendo, anche un’animazione che scatenerà la vostra fantasia.

Numero di giocatori: 2-8, ma il numero può anche essere aumentato.

» Clicca qui per acquistare Imagine