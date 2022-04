Le anticipazioni delle pagine del numero doppio 21-22 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto e negozi online dal 25 aprile 2022, annunceranno una pausa a tempo indeterminato per Black Clover, il manga scritto e disegnato da Yuki Tabata ed edito in Italia per Planet Manga. Più precisamente, la serie fantasy entrerà in pausa all’interno del numero 23 la cui data di uscita è fissata al 9 maggio (non uscirà il 2 maggio poichè è la Golden Week in Giappone, ovvero periodo festivo).

Al momento non conosciamo le cause ufficiali legate alla pausa del manga, sebbene sia plausibile che l’autore sia alla ricerca di materiale narrativo dal momento che il più recente arco narrativo si è concluso. Nel frattempo ricordiamo che l’adattamento in film animato della serie, sequel della serie anime andata in onda da ottobre 2017 a marzo 2021, uscirà nei cinema giapponesi nel 2023 per il quale non possediamo ulteriori informazioni se non un teaser che potete recuperare qui.

Black Clover: il manga e l’anime

Black Clover è un manga scritto e disegnato da Yūki Tabata e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 16 febbraio 2015. In Italia è pubblicato da Planet Manga che pubblica anche Black Clover Quartet Knights, manga spin-off tratto dall’omonimo videogioco uscito per PlayStation 4 (recuperatelo su Amazon) che si è concluso lo scorso anno in Giappone.

Per quanto riguarda l’anime è stato trasmesso in simulcast con il Giappone su Crunchyroll ed è stato sviluppato da Studio Pierrot. Nello staff figurano: Tatsuya Yoshihara (Monster Musume, Yatterman Night, Muromi-san, Long Riders!) alla regia; Kazuyuki Fudeyasu (Is the order a rabbit?, Tantei Opera Milky Holmes, Yatterman Night) alle sceneggiature; Itsuko Takeda (Ristorante Paradiso, Level E, Blue Drop) e Kumiko Tokunaga (Kingdom) al character designer; Minako Seki (The Silver Guardian, Kingdom) alla colonna sonora. La serie anime andata in onda da ottobre 2017 a marzo 2021 e seguirà un film animato in uscita nel 2023.

Questa la sinossi: