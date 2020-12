Pegasus Seiya V3 Myth Cloth EX da Tamashii Nations

Pegasus Seiya V3 irrompe come un fulmine (di Pegasus) tra le fila dei Saint della linea Myth Cloth EX di Tamashii Nations e Bandai Spirits. La mitica linea di action figure dedicate ai Cavalieri dello Zodiaco propone quindi il primo esemplare delle armature rinate con il sangue di Athena nella serie Hades Chapter Sanctuary con l’aiuto del potente Shion dell’Ariete nella nuova versione EX.

La precedente versione di questo personaggio risale a quasi quindici anni fa (si cari amici collezionisti…avete letto proprio bene) e a gran voce, la versione EX era richiestissima dagli appassionati di questa serie. Dopo aver fatto capolino in anteprima nell’evento digitale Tamashii Nations 2020 (Qui il nostro speciale su Youtube) Pochi giorni fa è arrivato l’annuncio sul sito ufficiale della casa nipponica con tanto di foto ufficiali che vi mostriamo qui sotto.

La nuova versione di Pegasus Seiya v3 mantiene altissimi gli standard della linea Myth Cloth EX con snodi che consentiranno le migliori pose possibili e una nuova e scintillante armatura totalmente rivisitata. Quello che colpisce di più di questa nuova versione è anche l’ottima scultura della testa con il tratto che richiama tantissimo lo stile di Shingo Araki, celebre character designer. L’armatura, inoltre, potrà essere composta anche a totem richiamando le forme di Pegaso, il cavallo alato della mitologia greca che in questa terza forma viene ritratto impennato e con le sue bellissime ali spalancate. Non mancheranno le parti opzionali come volti intercambiabili con diverse espressioni facciali e mani nelle diverse posizioni di attacco del cavaliere.

Pegasus Seiya V3 Myth Cloth EX sarà disponibile in Giappone dal mese di Maggio 2021 (e nei mesi successivi in Italia grazie a Cosmic Group) ad un prezzo di 9.900 Yen.