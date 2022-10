Nei piani futuri dei Marvel Studios è previsto anche The Marvels, film corale in cui vedremo in azione assieme Kamala Khan, ossia la giovane eroina interpretata da Iman Vellani nella serie Ms. Marvel, e Carol Danvers (Brie Larson), la Captain Marvel del franchise comparsa a sorpresa proprio nel finale della serie dedicata alla giovane supereroina di Jersey City. Quello che possiamo attenderci è un film ad alto contenuto adrenalinico, al punto che per Brie Larson The Marvels si è rivelato più impegnativo di Captain Marvel.

Brie Larson considera The Marvels più impegnativo di Captain Marvel

Durante un’intervista con Entertainment Weekly durante il D23, Brie Larson ha affrontato questo aspetto, enfatizzando il fatto che The Marvels avrà un piglio molto più dinamico rispetto al precedente capitolo delle avventure di Carol Danvers, precisando però come queste scene richiedano un grande impegno, soprattutto fisico, da parte degli interpreti:

Una cosa in merito ai cavi è che sono davvero divertenti e sembrano meraviglioso, al punto che la gente si dimentica quanto duro lavoro ci sia dietro. Non vorrei farne un problema, ma è davvero scomodo. Lasciatemi chiarire, è fantastico, ma quello che ho vissuto diversamente rispetto all’ultimo film è che Carol non volva sino alla fine della pellicola; quindi, non avevo molto da lavorare con i cavi, mentre ora ho un nuovo gruppo di muscoli indolenziti.

Captain Marvel (Brie Larson) - Marvel Studios 2019

Questa confessione di Brie Larson sul suo impegno per The Marvels lascia intendere come il futuro film del Marvel Cinematic Universe porterà le protagoniste a viaggiare in diversi mondi alieni, durante la loro missione nel cosmo, come l’attrice ha rivelato a Sirius XM:

Quando realizzi film come questo, non c’è nulal di simile. Grandi set, una quantità incredibile di persone all’opera, un sacco di specialisti. È davvero un’esperienza unica. Sono una grande fan di Disneyland, quindi per me tutto questo è come se andassi ogni giorno nella mia Disneyland personale. Stanno costruendo questi mondi incredibili di cui nessuno conosce nulla, che non si sono mai visti…Lo vedrete all’uscita del film, ma per ora è tutto mio! Sono in set che sono più grandi di quanto possiate immaginare, è davvero speciale.

