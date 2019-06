Playmobil realizzerà i set dedicati ai film di Scooby-Doo

Nel 2020 arriverà al cinema un nuovo film dedicato a Scooby-Doo e Playmobil realizzerà una nuova linea di giocattoli dedicata ai personaggi Hanna-Barbera.

Warner Bros., in occasione del Licensing Expo di Las Vegas, ha annunciato di aver stretto una nuova collaborazione con Playmobil per la realizzazione di una nuova linea di giocattoli dedicati a Scooby-Doo.

La linea dedicata allo storico gruppo di detective inventati da Hanna-Barbera, verrà lanciata sul mercato in occasione del nuovo film di Scooby-Doo in programma per il 2020.

Playmobill realizzerà una varietà di set che includeranno, tra i vari soggetti ed accessori, i personaggi storici della Mystery Inc. (Scooby-Doo, Shaggy, Daphe, Velma e Fred) insieme alla Mystery Machine, il loro mitico furgoncino a fiori.

Il nuovo film dedicato a Scooby Doo sarà un lungometraggio di animazione e, stando alle notizie diffuse dagli addetti al lavoro, si tratterà di un crossover con i personaggi iconici ideati dallo studio Hanna-Barbera, con l’intento di lanciare un nuovo un progetto a lungo termine, di un nuovo universo condiviso à la MCU.

Tra i personaggi che vedremo insieme ai ragazzi della Mystery Inc. vedremo Blue Falcon e Cane Prodigio e Capitan Cavey e le Teen Angels.

Come questi personaggi si troveranno a collaborare non è stato ancora rivelato, tuttavia sappiamo che il supergruppo dovrà vedersela con Dick Dastardly che ricoprirà il ruolo del super cattivo del film.

Scooby-Doo uscirà al cinema, negli Stati Uniti, il 15 maggio 2020 e vedrà Tony Cervone alla regia, mentre Chris Columbus e Andy Horwitz saranno i produttori esecutivi.

Nel ruolo dei protagonisti avremo le voci di Zac Efron (Fred), Gina Rodriguez (Velma), Amanda Seyfried (Daphne), Will Forte (Shaggy), Frank Welker (Scooby-Doo) e Jason Isaacs (Dick Dastardly).