Pony Bowl Team Fantasy Football. I pony invadono Bloodbowl

Akaro Dice ha lanciato la campagna kickstarter per finanziare la produzione di Pony Bowl Team Fantasy Football

Akaro Dice, una compagnia spagnola, veterana nell’ideazione e produzione di dadi personalizzati, ha recentemente lanciato la campagna kickstarter per finanziare la produzione di Pony Bowl Team Fantasy Football, un nuovo concept di squadra di football fantasy che si allontana parecchio da quello che siamo generalmente abituati a vedere nell’ambiente: come dice il nome, si tratta di pony!

Dalla campagna:

“L’arcobaleno si poggia sulla panchina dei Pony, coprendo la squadra con i suoi colori accesi. I giocatori scelti per questa partita lo attraversano. Il rumore del pubblico copre la musica, i Pony Bowl sono qui!”

Partecipando alla raccolta fondi, i sostenitori otterranno una selezione di miniature che permetterà di coprire tutti i ruoli di una squadra di football fantasy; inoltre ogni singolo personaggio sarà caratterizzato da alcuni dettagli che ne permetteranno l’immediato riconoscimento su campo da gioco. Le miniature saranno alte circa 30 mm l’una, eccetto un modello denominato “Big Guy” (Il Tizio Grosso) che sarà alto circa il doppio!

I modelli poggeranno su basette da 25 mm, ad esclusione del suddetto pezzo che invece viaggerà su una basetta da 32 mm

La campagna prevede tre pledge: Indipendent ponys (1€) per coloro interessati a comprare solo alcuni modelli specifici, Pony Bowl(64€) ,che permetterà di portare a casa 17 modelli e tutti gli eventuali stretch Goals raggiunti, e All In (124€) che a quanto sopra aggiunge 9 modelli particolari e, quasi ovvio visto la casa produttrice, 2 dadi speciali.

Al momento, tra gli stretch goals ,sono stati sbloccati tre nuovi modelli e uno speciale dado a 8 facce

Quando ai modelli aggiuntivi a pagamento c’è da sbizzarrirsi: si parte da una base di 3 € fino a 12 € a modello e i concept presentati sono decisamente vari: pony a due teste, pony con tentacoli, armati di motosega, stregone, cheerleader, scheletro vivente e molto altro.

Il kickstarter avrà termine il 2 Giugno e al momento sono stati raccolti più di 16000€, oltre quattro volte l’obiettivo iniziale! La consegna è stimata, salvo imprevisti, per Dicembre 2019.