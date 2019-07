One Piece: arriva Portuguese D. Ace & Barbabianca – Figuarts Zero

Continuano le uscite di One Piece di Tamashii Nations per la linea Figuarts Zero, questa volta con protagonisti Portuguese D. Ace & Barbabianca.

Continuano le uscite di One Piece di Tamashii Nations per la linea Figuarts Zero, questa volta con protagonisti Portuguese D. Ace & Barbabianca. In queste ore è stata annunciata infatti la messa in produzione di queste due bellissime statue in scala 1/12 realizzate completamente in plastica o PVC molto dettagliate come questa linea ci ha sempre abituato fino ad oggi.

I due personaggi saranno rappresentati in una posa action da combattimento mentre sfruttano i poteri d’attacco del loro frutto del diavolo, ovvero il frutto Foco Foco per Ace che gli consente di tramutarsi in fuoco e manipolare questo elemento a piacimento e senza ferirsi ed il frutto Gura Gura per BarbaBianca che gli conferisce la capacità di produrre onde d’urto con cui generare maremoti e terremoti. La statua di Ace sarà alta circa 19,5 cm mentre quella di Barbabianca raggiungerà circa 27 cm.

I nostri due protagonisti sono tratti da One Piece, un famosissimo manga Giapponese attualmente ancora in corso di pubblicazione nel paese del Sol Levante che racconta le gesta di Monkey D. Rufy, un ragazzino che dopo aver mangiato il frutto del diavolo Gom Gom ha acquisito capacità sovrannaturali avendo mutato il suo corpo in una sostanza simile alla gomma. Forte del suo nuovo potere Rufy ha raccolto una truppa di pirati con se ed è partito verso la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro di One Piece inseguendo il sogno di diventare il Re dei Pirati. Durante la sua avventura per i mari Rufy si ritrova con Ace e fa la conoscenza di Barbabianca durante la Saga di Marineford.

L’uscita di queste due statue è fissata per Ace a novembre 2019 in Giappone ( in Italia a gennaio 2020 circa ) a 6.380 Yen ( 72.00 Euro circa ), mentre per Barbabianca l’uscita a dicembre in Giappone ( a febbraio circa in Italia ) a 9.350 Yen ( 125.00 Euro circa ). In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.