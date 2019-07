Preacher: due nuovi teaser per la stagione finale

La serie Preacher, tratta dai fumetti di Garth Ennis e Steve Dillon, è giunta ormai alla fine. Ecco i trailer della quarta e ultima stagione.

A pochi mesi dall’arrivo dell’ultima stagione di Preacher, AMC ha diffuso due teaser trailer della quarta stagione insieme ad un poster. La serie, tratta dai fumetti di Garth Ennis e Steve Dillon e sviluppata da Seth Rogen e Evan Goldberg, tornerà negli Stati Uniti a partire dal 4 agosto. Da noi sarà disponibile su Amazon Prime Video, ma attualmente non si è a conoscenza di una data. Qui potete trovare il poster della serie:

Il cast di Preacher è composto da Dominic Cooper, già visto al cinema nel film Warcraft, Ruth Negga e Joseph Gilgun, nei panni dei tre protagonisti Jesse Custer, Tulip O’Hare e il vampiro irlandese Cassidy. Il resto del cast include anche Ian Colletti, Graham McTavish, Pip Torrens, Julie Ann Emery e Noah Taylor. Lo showrunner è Sam Catlin, il quale ha già lavorato a serie del calibro di Breaking Bad. Qui potete trovare i due teaser della quarta e ultima stagione:

La serie ha come protagonista il sacerdote Jesse Custer (Dominic Cooper), la sua ex fidanzata Tulip (Ruth Negga) e un vampiro irlandese di nome Cassidy (Joseph Gilgun). I tre sono alla ricerca di Dio e si ritrovano catapultati in una battaglia che coinvolge Paradiso, Inferno e Purgatorio.

In quest’ultima stagione il piano di Dio per l’umanità e tutto l’universo si farà più chiaro. I protagonisti si faranno strada verso l’Altissimo, cercando di raggiungerlo in tempo per salvare il loro mondo dall’inevitabile fine, superando prigioni infernali, profezie celesti e una guerra nucleare. Jesse Custer tornerà a far visita a un luogo che ha cercato di evitare per tutta la vita, ovvero Angelville, la sua casa. Insieme ai suoi amici dovrà fuggire dal suo passato, perché proprio da esso dipenderà il futuro dell’umanità.