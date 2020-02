Predator: Dark Horse si occuperà del’adattamento a fumetti

Dark Horse ha annunciato un adattamento a fumetti della sceneggiatura originale di un classico dei film d’azione fantascientifici degli anni ’80: Predator.

Originariamente intitolata Hunters, la sceneggiatura di John C. Thomas e James E. Thomas fu infine prodotta come Predator. Ora, il loro script originale sarà adattato in una serie di cinque numeri di Jeremy Barlow, Patrick Blaine e Andy Owens.

“In Predator: The Original Screenplay, una squadra di militari specializzati è in missione di salvataggio nella giungla dell’America centrale. I dettagli della missione sono classificati, ma la squadra scopre presto una scia di bugie e inganni“, ha dichiarato il funzionario di Dark Horse descrivendo la serie. “Qualcosa li sta osservando e sta seguendo ogni loro mossa. La caccia è iniziata!”

John Thomas, dopo la sceneggiatura originale di Hunters, ha continuato a scrivere diversi film d’azione come Predator 2, Executive Decision e Wild Wild West. La sceneggiatura originale è sostanzialmente diversa in diverse parti, incluso l’aspetto fisico del Predator, descritto come un camaleonte simile a una lucertola piuttosto che un cacciatore intergalattico provvisto di armi ad alta tecnologia.

Quella di Predator non sarà la prima volta che la Dark Horse trasformerà le sceneggiature non prodotte in graphic novel. Questa primavera, ci sarà l’uscita di Alien: The Original Screenplay, una mini serie di Cristiano Seixas, Guilherme Balbi e Candice Han basata sulla storia iniziale del co-sceneggiatore di Alien Dan O’Bannon, che è molto diversa dal leggendario film di fantascienza di Ridley Scott. E nel 2018, Dark Horse ha pubblicato Alien 3 di William Gibson, un adattamento di Johnnie Christmas e Tamra Bonvillain basato sulla tanto amata bozza originale di Gibson che ha visto i sopravvissuti della Sulaco finire su una stazione spaziale, invece che essere distrutti in un incidente con un pod di salvataggio.