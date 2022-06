Netflix ha pubblicato le prime immagini dal set della seconda stagione di Alice in Borderland, tratta dal celebre manga di Haro Aso, la cui prima stagione ha fatto il suo debutto sulla piattaforma in Italia il 10 dicembre (leggete la nostra recensione a questo articolo).

Prime immagini di Alice in Borderland 2 (Netflix)

La prima stagione di Alice in Borderland ha debuttato su Netflix a dicembre 2020. È stata la serie live-action più vista in Giappone nel 2020 e si è classificata nella top 10 di Netflix in 40 paesi e territori in tutto il mondo.

Arisu, un giovane studente universitario appassionato di videogiochi, si ritrova in una Tokyo desolata in cui lui e i suoi amici dovranno competere in una serie di giochi estremamente pericolosi per riuscire a sopravvivere.

Per quanto riguarda la seconda stagione, Shinsuke Satō (live-action Bleach, film Kingdom, film anime Oblivion Island) dirigerà nuovamente la serie. Yoshiki Watabe e Yasuko Kuramitsu scriveranno di nuovo sceneggiature con Satō. ROBOT è accreditato per la progettazione e la produzione. Il cast vede di nuovo Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Aya Asahina, Nobuaki Kaneko, Ayame Misaki.

Ora, per vedere il trailer dobbiamo aspettare ancora un po’ ma almeno, durante la sua Geeked Week, Netflix ha pubblicato le prime tre foto della seconda stagione che offrono ai fan uno sguardo ai personaggi principali dello show, Ryohei Arisu, interpretato da Kento Yamazaki, e Yuzuha Usagi, interpretato da Tao Tsuchiya, mentre continuano a lottare per il loro sopravvivenza.

Alice in Borderland: il manga

Haro Aso ha iniziato a serializzare il manga sulla rivista Weekly Shonen Sunday S (ex Shōnen Sunday Chō) di Shogakukan nel 2010. La serie è stata trasferita su Weekly Shonen Sunday quando è entrata nel suo arco narrativo finale nel marzo 2015. Il manga si è concluso a marzo 2016 con 18 volumi in totale. In Italia la serie è in corso per la casa editrice J-POP (recuperatelo su Amazon!).

Dal manga sono state tratte varie serie spin-off: Alice in Borderland: Chi no Kyokuchi – Daiya no King-hen è stata serializzata da ottobre 2014 a febbraio 2015 su Weekly Shonen Sunday; Imawa no Michi no Alice è stata pubblicata sulla rivista Monthly Sunday GX di Shogakukan nell’agosto 2015, con disegni di Takayoshi Kuroda; infine Aso ha lanciato una nuova serie spin-off intitolata Imawa no Kuni no Alice Retry (Alice in Borderland Retry) sulla rivista Weekly Shonen Sunday nell’ottobre 2020 e l’ha terminata il 20 gennaio.