Psylocke prodotta da Iron Studios

L’azienda brasiliana Iron Studios qualche giorno fa, ha aperto i preordini per la loro nuova statua tratta dal mondo dei Comics Marvel, ovvero Psylocke. La statica ultra dettagliata fa parte della linea BDS Art Scale in scala 1/10, sarà completamente dipinta a mano e prodotta in resina. Andando ad analizzare la figure possiamo notare i dettagli incredibili in questa forma ridotta del personaggio, il lavoro meticoloso fatto dall’azienda riesce a riproporre particolari e volti davvero somiglianti alle controparti da cui sono ispirati.

La statua raggiungerà un’altezza di ben 28 cm, una larghezza di 15 cm, con una profondità di 16 cm e con un peso di ben 700 g. La statica ritrae Psylocke è rappresentata in una posa dinamica alle prese con la Sentinella, la vediamo mentre squarcia la mano nemica con la Katana e con la mano sinistra la lama psichica caricata.



Psylocke (Elizabeth “Betsy” Braddock) è una supereroe mutante e membro degli X-Men. Psylocke è dotata di abilità telecinetiche, telepatiche e con la singolare capacità di generare lame psichiche, che usa in combattimento come delle vere e proprie spade. Inoltre grazie ai suoi poteri telepatici può leggere e controllare le menti, proiettare illusioni, e generare scariche telepatiche capaci di stordire o addirittura uccidere i propri avversari. Betsy dopo essersi scambiata il corpo con quello di Kwannon, un’asiatica ninja assassina ha acquisito una predisposizione nei combattimenti corpo a corpo, ha imparato a incanalare la sua energia in una lama psichica in grado di distruggere i collegamenti neurali delle sue vittime.



La statua di Psylocke è già in preordine sul sito di Iron Studios al prezzo di 169.99 Dollari con spedizione stimata a partire dal giorno 1 giugno 2021.