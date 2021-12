L’anime Requiem of the Rose King (Bara-Ō no Sōretsu), adattamento dell’omonimo manga di Aya Kanno, in corso di pubblicazione in Italia dalla casa editrice Star Comics, uscirà il 9 gennaio 2021. Il sito internet ha pubblicato il video dell’opening di Requiem of the Rose King e ha annunciato due nuovi membri del cast.

Il video dell’opening di Requiem of the Rose King e i nuovi membri del cast

I nuovi membri del cast sono Riho Sugiyama nel ruolo di Henry Stafford, Duca di Buckingham (Sugiyama darà la voce al personaggio solo nella prima metà dell’anime, con un diverso doppiatore non annunciato per la seconda metà) e Aoi Yūki come Giovanna d’Arco, la strega di Francia che appare come uno spirito a Richard:

Gli altri membri del cast sono Kousuke Toriumi come Edward, Yasuaki Takumi è George, duca di Clarence, Satoshi Mikami interpreta il conte di Warwick, Satoshi Hino è William Catesby, Sayaka Ohara è la regina Margaret e Kōhei Amasaki è Edoardo di Westminster, Sayumi Suzushiro come Lady Anne Neville e Ayumi Mano come Lady Isabel Neville, Shizuka Itou è la regina Elisabetta, Aya Hisakawa è Cecily Neville, Mitsuki Saiga è Richard, Hikaru Midorikawa è Henry e Sho Hayami è Riccardo, Duca di York.

Questa la nuova key visual:

L’opening si intitola Ware, Bara ni Insu (I’m Obssessed With Roses) ed è eseguita da Makoto Furukawa:

Requiem of the Rose King: il manga

Requiem of the Rose King è un manga scritto e illustrato da Aya Kanno, serializzato sulla rivista Monthly Princess di Akita Shoten dall’ottobre 2013. I singoli capitoli sono stati poi raccolti in 14 volumi tankōbon. In Italia la serie è in corso di pubblicazione per Star Comics che descrive così la trama:

Nell’Inghilterra del XV secolo, lo scontro tra due dinastie in lotta per il trono sconquassa il regno. Sullo scenario della Guerra delle Due Rose che vede contrapporsi i casati di York e di Lancaster, rispettivamente rappresentati da una rosa bianca e una rosa rossa, si svolgono le vicende di Richard, giovane rampollo della famiglia York… La rivisitazione in chiave manga della biografia di un importante personaggio storico, liberamente ispirata al Riccardo III e all’Enrico VI di Shakespeare e calata in un’intrigante atmosfera fantasy!

Sin dalla nascita, la vita del nobile Richard sembra segnata da una maledizione. Il suo corpo notoriamente “deforme” è custode di un inquietante segreto, e un destino di odio e di crudeltà incombe sul suo incerto futuro…

