Mondiali Qatar 2022 – Come vedere la Coppa del Mondo in TV e in streaming

Procedono spedite le qualificazioni per i Mondiali di calcio che si disputeranno nel 2022 in Qatar.

Così come prosegue la nostra Nazionale alla corsa per arrivare ad avere un posto nel campionato. Gli azzurri fanno parte del girone C, insieme a Svizzera (con cui condivide il primo posto a pari merito con 14 punti e 4 vittorie), Bulgaria, Irlanda del Nord e Lituania. Riusciranno i nostri a mantenere questo ritmo?

Fonte: FICG

L’ultima partita disputata dagli Azzurri risale all’8 settembre, che ha visto i nostri vincere per 5 – 0 contro la Lituania, con reti di Kean, Utkus, Raspadori e Di Lorenzo. Ecco tutto quello che dovete sapere per seguire le prossime partite di qualificazione e poi la Coppa del mondo Qatar 2022.

Girone e calendario delle prossime partite

Al momento, l’Italia è prima a pari merito con la Svizzera. Entrambe le squadre detengono 14 punti con 4 vittorie. Sono seguite dalla Bulgaria con 8 punti e 2 vittorie, dall’Irlanda del Nord con 5 punti e 1 vittoria e dalla Lituania con 3 punti e 1 vittoria.

La prossima partita in programma è Italia – Svizzera, e si terrà il 12 novembre 2021 alle 20:45. Si tratta di una partita molto importante per la nazionale italiana, dato che il risultato finale andrà a determinare il primo e il secondo posto in classifica di girone.

Tre giorni dopo, il 15 novembre 2021, ci sarà Irlanda del Nord – Italia, sempre alle 20:45. E in base al risultato dell’incontro precedente, potrebbe essere determinante ai fini della qualificazione dei nostri Azzurri.

Fonte: FICG

Mondiali Qatar 2022 – Come guardare le qualificazioni della nazionale italiana

Le partite dell’Italia saranno visibili sui normali canali televisivi, come Rai 1. Tuttavia, potrete anche seguirle in streaming tramite le app per il vostro Smart TV, oppure su PC, smartphone e tablet, ovvero RaiPlay. Infatti, la Rai si è aggiudicata i diritti di tutte e 64 le partite del torneo, e come dichiara la Rai stessa: “Almeno 28 partite del torneo, inclusa la partita di apertura, la finale ed entrambe le semifinali, verranno trasmesse sul canale di punta dell’emittente, Rai 1, soddisfacendo agli obiettivi della FIFA di fornire un’ampia visibilità per le sue competizioni”.

Questa dichiarazione lascia intendere però che il palinsesto Rai potrebbe escludere alcune partite, considerate meno appetibili per il pubblico italiano, oppure la semplice presentazione degli highlight degli incontri che non coinvolgono direttamente la nazionale italiana.

Per questo motivo, potreste voler guardare altri match da emittenti internazionali, ad esempio la BBC. In molti casi, le piattaforme di streaming hanno dei blocchi regionali che potrebbero bloccare l’accesso dall’Italia e altri Paesi al di fuori del territorio coperto. La soluzione, in questi casi è usare una delle migliori VPN, che tra le altre cose, può cambiare il vostro indirizzo IP e fare in modo che la vostra connessione sembri provenire da un’altra area geografica.

Inoltre, potreste aver bisogno di una VPN anche se vi trovate all’estero per motivi di lavoro o studio e volete vedere le partite di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022 in streaming sulle piattaforme italiane, con la telecronaca nella nostra lingua.

Oltre alla guida alle migliori VPN che abbiamo realizzato per voi, vi presentiamo qui di seguito la nostra TOP 3 delle VPN che vale la pena prendere in considerazione. Se volete approfondire l’argomento, invece, vi invitiamo a leggere i nostri articoli Cos’è una VPN (Virtual Private Network) e VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve.