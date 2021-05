Quali sarebbero stati i nemici di Superman in Man of Steel 2?

Molti fan si chiedono, dall’uscita di Man of Steel, quali sarebbero potuti essere i nemici dell’uomo d’acciaio in un ipotetico seguito diretto del film. A rispondere a questa domanda ci ha pensato direttamente Zack Snyder, durante un’intervista in Post-Credit, il podcast di BroBibles.

Dopo che l’intervistatore ha teorizzato che, in un primo momento, si pensava che il regista fosse stato assunto in un ruolo simile a quello dato a Christopher Nolan nella trilogia di Batman, gli ha chiesto quali fossero i cattivi che avrebbe voluto far affrontare a Superman, se la saga fosse continuata.

Snyder ha risposto dicendo che si era parlato di un ipotetico film su Brainiac, ma che forse quelli più immediati sarebbero stati i kryptoniani esiliati nella zona fantasma, dei quali si è sempre ipotizzato un loro possibile ritorno. Il regista ha continuato affermando che, secondo lui, sarebbe stato meglio dare a Superman sempre nemici extraterrestri, per mostrare la sua incredibile potenza, nonostante la sua vera nemesi, Lex Luthor, sia un terrestre.

Chiusa la pratica della Snyder’s Cut di Justice League (che potete acquistare cliccando qui), sembra che Warner Bros. sia al lavoro su un’altra pellicola dedicata all’Uomo d’Acciaio, una sorta di reboot senza Henry Cavill prodotto dalla Bad Robot di JJ Abrams e scritto da Ta-Nehisi Coates. Di questa nuova incarnazione di Superman non si sa molto, se non che farà parte del DC Extended Universe (l’universo cinematografico dei supereroi Warner) e che avrà come protagonista un Kal El nero. Voci insistenti danno l’attore Michael B. Jordan come protagonista, in quanto già in ottimi rapporti con lo sceneggiatore Coates, con il quale ha già lavorato sui set di Black Panther e Wrong Answer.

In attesa di nuove notizie sul nuovo film di Superman, potete recuperare Man Of Steel con protagonista Henry Cavill ad un ottimo prezzo e in blu-ray semplicemente cliccando su questo link.