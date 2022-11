Il genio dietro Pulp Fiction e Kill Bill, alias Quentin Tarantino, ha affermato che non si dedicherebbe mai a dirigere un film per i Marvel Studios, eppure recentemente ha stupito con l’affermare che, se proprio dovesse mai succedere, realizzerebbe un film su questi personaggi. E non dovrebbe assolutamente sorprendervi sapere che, in un certo modo, riguarda Samuel L. Jackson.

Quentin Tarantino realizzerebbe un film Marvel?

Parlando durante un evento per promuovere il suo nuovo libro Cinema Speculation, a Tarantino è stata fatta una domanda dal critico cinematografico/conduttore/noto fan dei fumetti Elvis Mitchell se, nel caso, quale film Marvel potrebbe mai realizzare. Nell’improbabile eventualità che Tarantino debba effettivamente dirigere un film Marvel, ha dichiarato che c’è soltanto un titolo che prenderebbe in considerazione: Nick Fury e i suoi Howling Commandos.

I fan dell’MCU ricorderanno che gli Howling Commandos erano già apparsi in Captain America: The First Avenger, mentre Samuel L. Jackson ha recitato nel ruolo di Nick Fury sin dall’inizio dei Marvel Studios. Molti di voi sapranno anche che l’attore è un volto abituale nelle pellicole di Tarantino. Oltre a questa “coincidenza”, la probabilità che Tarantino accetti di dirigere un film Marvel è quasi a zero.

Devi essere un mercenario per fare queste cose. Non sono un mercenario. Non sono alla ricerca di lavoro.

Così ha dichiarato in una scorsa intervista il regista premio Oscar. Eppure, come molti potrebbero pensare, il lungometraggio di Tarantino del 2009 Bastardi senza gloria condivide già molti elementi con quanto potremmo vedere in un suo film con Fury e i suoi Howling Commandos. Inoltre, al momento dell’uscita del film, Tarantino ha ammesso che proprio quel fumetto ha avuto un’influenza su di lui per la trama della sua ottava pellicola.

Tarantino ha già comunicato che il suo prossimo lungometraggio da regista, il suo decimo, sarà l’ultimo prima di ritirarsi. E siamo ormai certi che non sarà un film Marvel.