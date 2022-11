Quentin Tarantino non lavorerà per l’MCU, lo ha detto chiaramente nel corso di un’intervista al Los Angeles Times, nel corso della quale ha anche detto, senza mezzi termini, per quale ragione non dirigerà mai un film del Marvel Cinematic Universe.

Quentin Tarantino non lavorerà per l’MCU e spiega perché

Al regista vincitore del Premio Oscar e del Golden Globe è stato chiesto perché non ha mai realizzato un film di supereroi per i Marvel Studios o la DC Films. Questa la sua lapidaria e tagliente risposta:

Devi essere un salariato per fare quelle cose. Io non sono un salariato. Non sto cercando un lavoro.

Tarantino ha anche parlato della soffocante presa che crede che i film di supereroi abbiano sul panorama odierno. Ha paragonato il loro predominio nella scena cinematografica di oggi con la supremazia dei musical negli anni ’60, dicendo che i cineasti di oggi sono ansiosi che i film di supereroi scompaiano. Come i registi anti-establishment negli anni ’60 hanno espresso entusiasmo quando i musical sono caduti in disgrazia, Tarantino ha insistito che i cineasti di oggi “non vedono l’ora che arrivi il giorno in cui potranno dirlo per i film di supereroi“.

Quentin Tarantino

Nonostante queste dichiarazioni, però, il regista è andato vicino a fare film di supereroi, in passato. Aveva pianificato Luke Cage e Silver Surfer, ma nessuno dei due film è stato realizzato. Ha rivelato nel 2012 che aveva preso in considerazione l’idea di realizzare un film di Luke Cage dopo il successo del suo film Le Iene, nel 1992, e pensò alla star di Matrix Lawrence Fishburne per il ruolo principale. Tuttavia, il progetto non andò in porto, e Tarantino poté concentrarsi sul suo prossimo cult: Pulp Fiction.

Per quanto riguarda Silver Surfer, propose un’idea su un film basato sul personaggio a Constantin Film, con sede in Germania. Ha completato la sceneggiatura, ma i dirigenti della Constantin Film non sono rimasti particolarmente colpiti dalla scrittura e gli effetti visivi si sono rivelati troppo costosi per il budget del film.

Tarantino sta attualmente promuovendo il suo nuovo libro Cinema Speculation, in cui condivide i suoi pensieri su una miriade di film, tra cui alcuni suoi e altri con cui è cresciuto.