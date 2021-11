Candy Crush Duel e Pocket: il puzzle game diventa gioco da tavolo

Candy Crush è un nome che non ha certo bisogno di presentazioni: questa celeberrimo puzzle game del 2012 ha intrattenuto milioni di giocatori di tutto il mondo con i suoi rompicapo a tema caramelle. Ora questo coloratissimo titolo valica la frontiera del mondo digitale diventando un gioco da tavolo per due giocatori, edito da Cranio Creations, e metterà alla prova i divoratori di caramelle più accaniti.

Candy Crush Duel: unboxing e setup del gioco

Ci è sufficiente uno sguardo alla grafica della scatola del gioco, per capire che Candy Crush Duel è un “porting” analogico del videogame e si contraddistingue subito grazie a un’atmosfera gioiosa, spensierata e ovviamente zuccherina.

Aprendo la scatola troviamo tutti i componenti del gioco, che successivamente possono essere riposti in modo ordinato e preciso in appositi alloggi ricavati nel blister termoformato. All’interno della scatola, Candy Crush Duel contiene:

un tabellone di gioco,

la plancia segnapunti,

50 segnalini punteggio,

un segnalino primo giocatore,

20 carte azione,

6 dadi speciali

60 caramelle

Tutti i componenti sono molto colorati e vivaci, ma le vere “star” del gioco sono senza dubbio le caramelle, che sono realizzate in plastica e replicano perfettamente la forma delle mitiche caramelle di Candy Crush; si tratta ovviamente di un dettaglio molto importante, dato che la presenza delle caramelle di plastica è sottolineata anche da un elemento grafico presente sull’illustrazione della scatola che recita “60 shiny candy included!” (60 caramelle lucenti incluse). Pur essendo realizzate con una plastica che non presenta particolari lavorazioni al di là della finitura “lucida”, le caramelle sono ben realizzate e basta una semplice occhiata per essere invogliati al gioco. Per quel che riguarda tutti gli altri componenti del gioco (dadi esclusi) questi sono invece realizzati in carta e cartoncino.

La preparazione del gioco è piuttosto lineare e veloce: si dispone il tabellone e la plancia segnapunti al centro del tavolo e si affiancano con i vari elementi, in modo da creare così una zona di gioco ordinata e accessibile a entrambi i contendenti.

Iniziamo a giocare

Candy Crush Duel è un puzzle game veloce per due giocatori, che unisce strategia, capacità di adattamento e improvvisazione e un pizzico di fortuna. Lo scopo del gioco è quello di riuscire ad accumulare più punti: per riuscire in questo obiettivo i giocatori devono devono posizionare in modo strategico le proprie caramelle per dare vita alle diverse combinazioni, che avranno un determinato valore in punti.

Il gioco si alterna in turni, durante i quali i giocatori possono posizionare sulla loro porzione di tabellone le loro caramelle. Queste sono determinate di volta in volta dal lancio dei sei dadi, le cui facce rappresentano il tipo di caramella. A turno i giocatori scelgono quindi quali delle sei caramelle acquisire per creare le proprie combinazioni che ricalcano le tipiche mosse dei puzzle game. Per assicurarsi dei punti è possibile posizionare le caramelle in fila da tre, in file da quattro, a quadrato, a forma di croce o in fila da cinque.

A seconda della combinazione ottenuta non solo si guadagneranno altrettanti punti (3, 4 o 5 punti) ma, come accade nella controparte digitale, sarà possibile avere accesso a particolari bonus come la Caramella Frizzante, la Caramella Gommosa o la potentissima Comba Colorata, che potranno essere utilizzati per ostacolare il giocatore avversario.

Quando si riesce a mettere a segno una combinazione si rimuovono le caramelle in questione dalla plancia di gioco e il segnalino punteggio corrispondente viene inserito all’interno della propria metà della plancia punteggio. Il gioco termina quando uno dei due giocatori riesce a riempire la propria porzione dell’area segnapunti per primo. A questo punto si verifica chi ha il punteggio maggiore e si determina il vincitore.

Candy Crush Duel Pocket: una versione da viaggio

La versione pocket di Candy Crush Duel si differenzia dal fratello maggiore, per così dire, sia nella taglia che in alcune meccaniche, in modo da assecondare le esigenze di trasportabilità e giocabilità tipiche delle versioni “da viaggio”.

Candy Crush Duel Pocket non solo si presenta in un forma compatta, grazie alla sua scatolina di plastica blu che ha la doppia funzione sia di contenere tutto il necessario per giocare, come i dadi e le caramelle, ma diventa essa stessa una parte del gioco.

All’interno della scatola troviamo quindi quasi tutti i componenti della versione standard, ad eccezione della plancia segnapunti e il tabellone di gioco, che in questa edizione è ricavato dalle due metà interne della scatolina. Oltre agli elementi mutuati dalla versione standard del gioco, all’interno della versione pocket troviamo anche una fustella in cartoncino con due quadretti di cioccolato.

Questo elemento viene utilizzato per ostruire una delle caselle avversarie, riducendo così gli spazi disponibili. Il cioccolato è quindi riconducibile alla funzione delle carte azione, tuttavia il suo impiego è limitato ad una sola volta per partita.

La partita si svolge in modo pressoché identico alla versione standard, ma rispetto a quest’ultima, la principale differenza è determinata dal termine del gioco: in Candy Crush Duel Pocket il gioco finisce quando i partecipanti hanno esaurito le caramelle a loro disposizione.

Questo avviene perché in questa versione si tiene traccia del punteggio con le caramelle stesse, che invece di essere rimesse nella riserva dopo aver portato a segno una combinazione, vengono accumulate dai giocatori nella cornice esterna ricavata all’interno delle due metà del coperchio.

Candy Crush Duel Pocket, propone quindi una versione ancora più semplificata, essenziale e contenuta del regolamento, in modo da adattare il gioco al formato tascabile.

Per chi è adatto

Candy Crush Duel è un titolo che si rivolge principalmente a chi conosce e ama i puzzle game mobile, in quanto la trasposizione in questa versione analogica propone in modo efficace alcune delle meccaniche peculiari di questo genere di gioco.

L’adattamento della celebre app rende questo titolo particolarmente indicato come gioco adatto a tutti, in quanto riesce a presentare presentare un’esperienza di gioco immediato, soprattutto a chi vuole mettersi alla prova contro un gioco dinamico e in continuo mutamento.

Candy Crush Duel è perfetto per essere giocato in compagnia dei bambini, che saranno naturalmente attratti dalle coloratissime componenti contenute nella scatola, soprattutto nella sua edizione pocket, che rivisita il regolamento per risultare ancora più semplice in modo da essere particolarmente adatta per il gioco autonomo dei più piccoli.

In conclusione

Candy Crush Duel è un titolo che fa della licenza su cui si basa il punto centrale di tutta l’esperienza, grazie a elementi iconici come le caramelle in plastica contenute nella scatola. Il regolamento di facile apprendimento e la velocità delle partite rendono questo titolo adatto davvero a tutti. La versione pocket invece fornisce una variazione compatta e trasportabile di questo gioco, che forse troppo semplicistico, ma sicuramente adatto ai più piccoli, che troveranno l’essenzialità di questa edizione particolarmente adatta per il gioco autonomo.