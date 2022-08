Le leggende delle culture internazionali si sfidano nel nuovo trailer per la Stagione 2 dell’adattamento anime di Record of Ragnarok, conosciuta sotto il nome ufficiale di Record of Ragnarok II ed ispirata al manga omonimo di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui.

Record of Ragnarok Stagione 2: i combattenti leggendari si sfidano nel nuovo trailer

In particolare si sfidano tra le sequenze Jack lo Squartatore, Ercole, Raiden Tameemon, Buddha, Brunhilde, Göll e Shiva.

In uscita per Netflix nel corso del 2023, ecco a voi di seguito le sequenze diffuse dal canale ufficiale YouTube di Warner Bros. Japan Anime:

La serie anime targata Netflix (leggete qui la nostra recensione) è realizzata dallo studio Graphinica e la sua prima stagione è composta da un totale di 12 episodi della durata di circa 24 minuti l’uno. Masao Ookubo ha diretto la serie insieme a Kazuyuki Fudeyasu che ha scritto la sceneggiatura e Masaki Saito che ha disegnato i personaggi. Yasuharu Takanashi ha composto la musica. La prima stagione è composta da 12 episodi che hanno coperto sino al capitolo 19 raccolto nel 5° Volume del fumetto.

Per quanto riguardo il cast, Miyuki Sawashiro è Brunilde, Tomoyo Kurosawa ha il ruolo di Göll, Tomokazu Seki come Lü Bu, Soma Saito dà la voce ad Adam, Kazuhiro Yamaji come Kojiro Sasaki, Hikaru Midorikawa è Thor, Wataru Takagi è Zeus, Takahiro Sakurai ha il ruolo di Poseidone, Junichi Suwabe è Hermes, Rie Tanaka è Afrodite, Hinata Tadakoro come Ares, Tatsuhisa Suzuki dà la voce a Shiva, Mostra Hayami è Odino, Yoshitsugu Matsuoka è Loki e Yukihiro Nozuyama dà la voce a Heimdall.

Record of Ragnarok: di cosa tratta l’opera?

Ecco una descrizione dell’opera diffusa dal 1° numero del manga edito in Italia da Star Comics (su Amazon acquistate il primo volume):

Gli dei sono in collera. Sono stanchi degli esseri umani, della loro miseria, avidità, miopia e superbia, e decidono di annientarli una volta per tutte per riportare pace, armonia e bellezza sulla Terra. Ma la valchiria Brunhilde titilla il loro orgoglio: forse che gli dei, sotto sotto, hanno troppa paura degli uomini per conceder loro un’ultima possibilità? Ovviamente gli dei non temono nulla e nessuno, e indicono così il RAGNAROK, lo scontro finale fra dei e uomini! 13 rappresentanti del genere umano, scelti fra tutte le epoche e coadiuvati dal potere delle valchirie, si confronteranno in scontri all’ultimo sangue con 13 agguerrite divinità: se riusciranno a vincere il maggior numero di duelli, l’umanità sarà salva. Ha inizio il più cruento, visionario, imprevedibile, esaltante battle-manga degli ultimi anni!

Record of Ragnarok: il manga

Il manga originale di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui è stato lanciato sul magazine di Comic Zenon nel novembre 2017. Umemura si occupa della storia, Ajichika dei disegni e Fukui della composizione della serie. Il 15° numero è stato pubblicato in Giappone e negozi online il 20 giugno. In Italia, come già anticipato, il manga è edito da Star Comics.

Record of Ragnarok vanta anche uno spin-off pubblicato ad ottobre 2019 sempre su Comics Zenon dal titolo The Ryo Fu Ho Sen Hishoden (La Leggenda di Lu Bu Fengxiang Il Generale Volante).