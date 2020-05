Return to the Glory: un’avventura di D&D per il Red Nose Day

Wizards of the Coast aderisce al Red Nose Day pubblicando Return to the Glory, una nuova avventura ufficiale per la Quinta Edizione di Dungeons & Dragons.

Return to the Glory sarà un’avventura in formato pdf che potrà essere acquistata, in inglese, a 9,99 dollari sul sito Dungeon Masters Guild a questo link e Il ricavato della vendita di questa avventura sarà devoluto in beneficenza in occasione del Red Nose Day.

In Return to the Glory, avventura per personaggi di livello 6-8, i giocatori interpreteranno un gruppo di orchi impegnato nella riconquista della loro antica capitale caduta in seguito ad un tremendo cataclisma.

L’avventura è ambientata in Forgotten Realms (nelle montagne Orsraun occidentali) e si tratterà di un dungeoncrawl all’interno della fortezza orchesca.

Return to the Glory si preannuncia così un’avventura epica in cui i giocatori avranno la possibilità di esplorare in prima persona riti e usanze tribali tipiche degli orchi. Di seguito la traduzione della sinossi.

Il vostro popolo un tempo dominava ogni cosa a sud delle montagne e la roccaforte sotterranea era l’opera più grande e tecnologicamente avanzata che il popolo orchesco avesse mai visto. Poi il cataclisma.

Sono passati secoli e solo poche tribù sono sopravvissute riunendosi sotto il vessillo di un’unica causa: reclamare ciò che una volta era vostro!

Il Red Nose Day è una giornata molto importante nel mondo anglosassone, ogni anno il 21 maggio artisti e personalità del mondo dello spettacolo si dedicano alla raccolta fondi e alla sensibilizzazione del pubblico. L’obiettivo dell’ente benefico è quello di contrastare la povertà infantile tramite campagne mirate ad alleviare tali situazioni di disagio.

La campagna di sensibilizzazione ha avuto origine in Gran Bretagna alla fine degli anni ‘80 per poi approdare anche negli Stati Uniti nel 2015. Fino ad oggi in America sono stati raccolti più di 200 milioni di dollari.