Revell: il marchio di modellismo sta per arrivare in Italia

Revell, uno dei più noti marchi di modellismo, arriva in Italia con i suoi kit da assemblare e le ultime novità per i più piccoli, come i veicoli-peluche radiocomandati.

Gli appassionati di hobby avranno una scusa in più per acquistare un nuovo modellino, perché Revell, brand statunitense tra i più noti al mondo, porterà i suoi kit anche in Italia. Fondata negli anni ’50 a Venice, in California, l’azienda specializzata nel modellismo si è estesa a livello globale rendendo l’assemblaggio di modellini in plastica l’hobby per eccellenza e adesso sarà ancor più alla portata degli italiani, con il lancio dei suoi prodotti nel nostro paese.

Revell ha inizialmente ottenuto un ampio successo grazie al modellino di un aereo da combattimento in voga all’epoca, il Dreidecker, tuttavia sembra aver raggiunto il culmine delle vendite con il Titanic: con oltre due milioni di kit venduti, quest’ultimo è a tutt’oggi il modellino più apprezzato e ricercato da collezionisti e appassionati.

L’azienda vanta oggi la produzione di kit che ricreano la Bismarck, una delle più famose navi da guerra tedesche, l’Apollo 11, protagonista dello sbarco sulla Luna, automobili come Mercedes, BMW o Porsche, oltre alle meraviglie architettoniche del mondo sottoforma di puzzle 3D, come il Colosseo, la Torre Eiffel o la Statua della Libertà. Tuttavia questo brand pensa anche ai più piccoli.

Dalla Nave dei Pirati di Peter Pan ai personaggi Disney Pixar; dalla flotta galattica di Star Wars ai modellini telecomandati, Revell sembra aver fatto tesoro del successo ottenuto anche tra i bambini per creare una linea pensata appositamente per loro. Revell Control permette ad esempio ai bambini tra i 6 e gli 8 anni in su di assemblare kit che ricreano automobili, navi, aeroplani, trattori o elicotteri; per i piccoli dai 2 anni in su è presente invece la linea Revellino, con veicoli-peluche radiocomandati sicuri e soffici (tra questi, My First RC Car Peppa Pig, che ricrea l’automobile del celebre cartone animato).

Non resta che attendere l’arrivo di Revell in Italia, con il suo carico di kit da assemblare per grandi e piccini.