Richard Branson nello spazio? Già visto nei Simpson

Ben 7 anni fa i Simpson hanno mostrato Richard Branson, l’eccentrico multimilionario proprietario del brand Virgin, protagonista di un viaggio nello spazio. Viaggio che, di recente, è stato effettuato realmente dal noto patron di Virgin, come potete leggere in questo nostro articolo. Quando ciò avviene, si parla di previsioni: quante volte avete letto che i Simpson hanno “predetto” qualcosa? Se siete dei fan di questa sitcom animata, di certo moltissime. Ma è davvero così?

I Simpson e Richard Branson

Una delle peculiarità della storica sitcom nata dalla mente di Matt Groening (in questa pagina di Amazon trovate una montagna di collezionabili a tema) è l’alone quasi mistico intorno ad essa: come riescono gli sceneggiatori dei Simpson a “fare previsioni” con tanta accuratezza? In realtà, la preveggenza non ha nulla a che vedere con tutto ciò. Piuttosto, sarebbe opportuno parlare di lungimiranza.

Molto semplicemente, i Simpson sono forti (o perlomeno lo erano) di sceneggiatori in grado di analizzare con lucidità il presente per poter elaborare una proiezione realistica del probabile effetto di determinate scelte presenti nel futuro. In questo caso specifico, parliamo dell’episodio 15 della stagione 25, intitolato La guerra dell’arte; la puntata in questione è andata in onda per la prima volta negli U.S.A. il 23 marzo 2014 e in Italia il 17 ottobre 2014.

Qui, il falsario d’arte Klaus Ziegler si vanta del suo lavoro con Lisa Simpson, sostenendo che i suoi falsi danno piacere a persone di tutto il mondo, come dimostrano diversi brevi spaccati di suoi clienti soddisfatti. Tra questi c’è anche Richard Branson, che possiamo vedere ammirare sorridente, ed evidentemente compiaciuto del suo acquisto, un dipinto astratto realizzato da Ziegler mentre galleggia all’interno di un’astronave:

Richard Branson è un visionario e da tempo aveva espresso il desiderio di esplorare lo spazio non solo in prima persona: ora, grazie alla sua Virgin Galactic il sogno del turismo spaziale sta divenendo una realtà sempre più vicina.