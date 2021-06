Pochi minuti fa Marvel e Disney hanno annunciato l’arrivo su Disney+ il prossimo mercoledì 7 luglio del nuovo un nuovo corto de I Simpson a tema Marvel intitolato The Good, the Bart, and the Loki.

The Good, The Bart, and The Loki: i Simpson incontrano Loki e il Marvel Cinematic Universe

In The Good, the Bart, and the Loki in arrivo in esclusiva su Disney+, Loki è bandito da Asgard ancora una volta e deve affrontare i suoi avversari più difficili: i Simpson e gli eroi più potenti di Springfield. Il dio dell’Inganno fa squadra con Bart Simpson in questo crossover che rende omaggio all’Universo Cinematografico Marvel composto da supereroi e villain.

Tom Hiddleston torna nei panni di Loki, prestandogli la voce nella versione originale del nuovo corto animato. Il dio dell’Inganno affiancherà molti dei personaggi preferiti dai fan de I Simpson.

La key art di The Good, the Bart, and the Loki è ispirata al poster del film Marvel Studios Avengers: Endgame:

The Good, the Bart, and the Loki è il secondo di una serie di corti Disney+ con I Simpson, che rendono omaggio ai diversi brand e titoli della piattaforma. Il primo corto a tema Star Wars, Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino”, è disponibile su Disney+. I nuovi episodi della serie originale Marvel Studios, Loki sono disponibili ogni mercoledì sulla piattaforma streaming. Per tutti i riferimenti e le citazioni del terzo episodio di Loki, recuperate il nostro articolo dedicato.

