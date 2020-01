Rick And Morty: annunciati due nuovi fumetti

In attesa della seconda parte della quarta stagione di Rick And Morty, i fan possono gioire del fatto che non rimarranno troppo senza il duo della serie di Adult Swim.

Oni Press ha infatti annunciato l’arrivo di due nuovi progetti in ambito fumettistico dedicati proprio a Rick And Morty, e che saranno in uscita ad Aprile (almeno per il mercato americano).

Il primo dei due progetti si chiama Rick and Morty: Council of Ricks, e sarà la prima storia completa di una serie di storie complete. Sarà scritto da Jake Goldman e illustrato da Philip Murphy, con le copertine di Julia Scott. La serie segue Rick Prime dopo che è stato ingaggiato per inseguire un gruppo di falsi Rick che sono fuggiti. Metterà insieme il proprio concilio per dare la caccia ai fuggitivi e smaltirli.

Il secondo progetto è una miniserie di cinque numeri chiamata Rick and Morty: Go to Hell. Scritto da Ryan Ferrier e illustrato da Constanza Oroza, Rick e Morty: Go to Hell sarà esattamente ciò che sembra, e seguirà i personaggi in un’avventura attraverso gli inferi.

“Arrivare nel caotico universo di Rick and Morty è stato davvero da brividi, quindi la possibilità di tornare nel franchising e rimanere un po ‘più a lungo per raccontare questa storia con un team così fenomenale, altrettanto contorto, è proprio il motivo per cui provi così tanto piacere nel fare fumetti strani, irriverenti e, soprattutto, divertenti “, ha detto Ryan Ferrier a SYFY. “La pazza fantascienza e gli affari del diavolo sono due delle mie cose preferite e stiamo provando un’estrema gioia nel gettare questi personaggi nel fuoco sia figurato che letterale. Rick e Morty stanno andando all’inferno e vi porteremo giù con noi !”

Rick and Morty: Council of Ricks uscirà il 15 aprile, mentre il primo numero di Rick and Morty: Go to Hell arriverà il 29 aprile.