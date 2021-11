Ridley Scott ha dichiarato che i film sui supereroi sono noiosi

Ridley Scott è l’ultimo dei molti registi a esprimere opinioni dure sul genere dei supereroi. Egli ha infatti dichiarato che tali film sono noiosi e non hanno buone storie. Ma vediamo più nel dettaglio.

La dura opinione di Ridley Scott sui film dei supereroi

Ridley Scott, il cui ultimo film House of Gucci uscirà il 24 novembre mentre The Last Duel, storico ambientato nel Medioevo, e distribuito da The Walt Disney Company e 20th Century Studios è uscito il 14 ottobre (potete leggere la nostra recensione a questo articolo), ha sollevato l’argomento spontaneamente l’argomento con Deadline.

Queste le parole del regista:

“Le loro sceneggiature non sono buone, ca**o. Perché i film di supereroi non hanno storie migliori? Mi dispiace. Sono uscito dal binario, ma voglio dire, andiamo. Sono per lo più salvati dagli effetti speciali, e questo sta diventando noioso per tutti quelli che lavorano con gli effetti speciali, se hai i soldi.”

Ridley Scott ha però riconosciuto che tre dei suoi film di maggior successo (Alien, Blade Runner e Il Gladiatore) potrebbero tutti essere considerati “film di supereroi” e ha usato la sua esperienza con queste narrazioni d’azione di alta qualità come base per chiedersi perché la qualità del genere nel suo complesso non sia più alta. Ed è proprio per questi tre film che il regista non ha interesse a farne altri di supereroi, perché si sente come se l’avesse già fatto.

Descrivendo in modo colorito la trama di Blade Runner (di cui potete recuperare il DVD su Amazon), ha detto:

“Harrison Ford era un supereroe, ma tutti erano confusi perché alla fine è stato picchiato a sangue dall’altro supereroe, che pensavano fosse il cattivo, ma si è rivelato essere un buono. Penso che sia piuttosto figo.”

Non solo Ridley Scott ma molti altri registi hanno espresso un disgusto per la crescente popolarità dei film di supereroi negli ultimi anni.

Martin Scorsese ha detto che il Marvel Cinematic Universe funziona come “giostre da parco a tema” ma non rientra nella sua definizione di “cinema”, e ha espresso preoccupazione per il fatto che il genere affolla film più personali fuori dalle sale. Denis Villeneuve ha detto che i film di supereroi sono diventati troppo formulaici, ma ha comunque mostrato interesse per il lavoro di Chloé Zhao su Eternals. Al contrario, Paul Thomas Anderson è un fan del genere, e tra i suoi film preferiti che ha visto recentemente ci sono Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e Venom 2: Let There Be Carnage.